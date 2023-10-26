Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval tişörtünü çizmeyle kombinledi! Eğlenceli anlarını paylaşarak bacaklarını yukarı kaldırdı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede yarım milyonu aşkın takipçiye ulaşan Julia Sandoval, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla sevenlerinin beğenisini kazandı. Fenomen isim kucağına köpeğini alarak ayna karşısına geçti ve kombininin detaylarını hayranlarına gösterdi.

SOSYAL MEDYANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Sandoval siyah tişörtünü altına hiçbir şey giymeden diz üstü siyah çizmelerle tamamlamayı seçti. Fenomen isim köpeği kucağındayken yaptığı paylaşımda kombinin detaylarını gösterirken eğlenceli hallerini sergilemeyi ihmal etmedi.

Sosyal medya fenomeni bir sonraki paylaşımında ise aynanın hemen karşısında bulunan koltuğa kendisini atarak bacaklarını yukarı doğru kaldırdı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.