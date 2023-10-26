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    4. Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval tişörtünü çizmeyle kombinledi! Eğlenceli anlarını paylaşarak bacaklarını yukarı kaldırdı

    Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval tişörtünü çizmeyle kombinledi! Eğlenceli anlarını paylaşarak bacaklarını yukarı kaldırdı

    26.10.2023 11:22 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Julia Sandoval Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı son paylaşımıyla eğlenceli ev hallerini gösterdi. Fenomen isim aynanın karşısına geçerek tişört ve çizmeden oluşan kombinini paylaştı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede yarım milyonu aşkın takipçiye ulaşan Julia Sandoval, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla sevenlerinin beğenisini kazandı. Fenomen isim kucağına köpeğini alarak ayna karşısına geçti ve kombininin detaylarını hayranlarına gösterdi.

    SOSYAL MEDYANIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

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    Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Sandoval siyah tişörtünü altına hiçbir şey giymeden diz üstü siyah çizmelerle tamamlamayı seçti. Fenomen isim köpeği kucağındayken yaptığı paylaşımda kombinin detaylarını gösterirken eğlenceli hallerini sergilemeyi ihmal etmedi.

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    Sosyal medya fenomeni bir sonraki paylaşımında ise aynanın hemen karşısında bulunan koltuğa kendisini atarak bacaklarını yukarı doğru kaldırdı. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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