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Sosyal medya fenomeni Mara Inkperial hayal gücüne çok az şey bıraktı! Daracık iç çamaşırı ve seksi dövmeleriyle sosyal medyayı salladı

27.11.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'dan yaşayan sosyal medya fenomeni Mara Inkperial, dövmeleri de dahil olmak üzere bedeninin büyük bir bölümünü açığa çıkaran daracık bir iç çamaşırı içinde verdiği pozlarıyla gündem oldu. Seksi pozlarını sosyal medya hesabında paylaşan genç fenomen, kısa sürede ilgi odağı olmayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Mara Inkperial hayal gücüne çok az şey bıraktı! Daracık iç çamaşırı ve seksi dövmeleriyle sosyal medyayı salladı

793.000 takipçiye sahip olduğu Instagram hesabında sık sık dövmelerini ve kendisini paylaşan Mara Inkperial, yıllardır süren değişimimin ardından, güzel bir forma sahip vücudunun portreler ve geometrik desenlerle kaplı halini paylaşarak hayranlarını mest etmeye devam ediyor.

GÜNDEM OLDU

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13 yaşında ilk dövmesini yapan ve 17 yaşında gerçek bir stüdyoda çalışarak kariyerine başlayan Mara, şimdi siyah beyaz dövme konusunda uzman bir dövme sanatçısı. Hem başarılı sanatıyla hem de güzelliğiyle ilgi çeken genç kadın, bu haftanın başlarında paylaştığı gönderiyle de gündem olmayı başardı.

BEĞENİ YAĞDI

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Siyah bir sütyen ve uyumlu iç çamaşırlarıyla bir jartiyer takımı giyerek poz veren Mara, görünümünü seksi transparan bir çorapla tamamladı. İlk fotoğrafta samimi bir şekilde poz verirken, ikinci fotoğrafta Mara'nın doğrudan kameraya baktığı görülüyordu. Gönderisi 11.300 beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

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dövme

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