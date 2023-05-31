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Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot sıcak havanın tadını doyasıya çıkarttı! Bikini üzerini atıp havuzda cesur poz...

31.05.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mathilde Tantot yine geleneğini bozmadı ve hayranlarının kalp atışlarınız hızlandıracak bir pozla geri döndü. Fenomen isim bikini üstünü çıkartarak verdiği pozda havuzun tadını çıkarttı.

Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot sıcak havanın tadını doyasıya çıkarttı! Bikini üzerini atıp havuzda cesur poz...

Sosyal medyada 9.5 milyon takipçisi bulunan Mathilde Tantot hayranlarından tam not almayı başardı. Instagram hesabının hikaye bölümünden tatil yaptığı anlarda çekilen bir pozunu paylaşan Tantot’un üstsüz bir şekilde havuz keyfi yaptığı anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fenomen isim hayranlarının beğenisini kazandı.

PAYLAŞIMI OLAY YARATTI

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Fransa’da tatil yaptığı anları paylaşan fenomen için yaz erken geldi. Havuz başında keyifli bir şekilde vakit geçiren Fransız fenomen bir ara bikini üstünü çıkartıp kamera karşısına çekti. Fenomen ismin sosyal medya hesabının hikaye bölümünde yaptığı paylaşımı olay yarattı.

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