Sosyal medya fenomeni o fotoğrafların perde arkasında neler yaşadığını anlattı

Milyonlarca kişinin hayalini kurduğu hayatı yaşayan üzerine de para kazanan Aleisha Macaulay, özenilen hayatın göründüğü gibi olmadığı görüşünde.

1 / 45 Aleisha MacAulay, "eat.shop.travel" adlı Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla ünlendi. Genç kadın, her biri takipçilerinden binlerce beğeni alan fotoğrafların ardındaki gerçeği ve yaşadığı hayatın zorluklarını da gözler önüne serdi.

2 / 45 Her ne kadar dışarıdan bakıldığında canı ne zaman ne istiyorsa yaptığı sanılsa da Macaulay'ın hayatı pek de öyle değil. Genç kadın bir gününü sanki bir ofis işinde çalışıyormuş gibi programlamak zorunda.

3 / 45 Seçilen bölgenin hava koşulları, ulaşımı gibi birçok etkenle ilgili kararlar vermek zorunda olan genç kadın sabahları saat 05.00'te kalkıyor. Üstelik çekilen pozların estetik olması ve kaldığı otellerin reklamı gibi görünmemesi için de ayrı bir çaba harcaması gerekiyor.

4 / 45 Ayrıca bloğu ve sosyal medya hesabı için çekim yapılırken her zaman anın keyfini çıkaramadığını bunu bir iş gibi düşündüğünü de söyleyen genç kadın, bu ikisi arasında denge kurmaya özen gösterdiğini de söylüyor.

5 / 45 Aleisha MacAulay, bir iş geliştirme uzmanı olarak çalışırken her şeyi geride bırakıp böyle bir hayata yöneldiğini söylüyor.

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