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    4. Sosyal medya fenomeni Paige Vanzant'tan olay yaratan tanıtım! "Arka plan" notuyla duştan paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu

    Sosyal medya fenomeni Paige Vanzant'tan olay yaratan tanıtım! "Arka plan" notuyla duştan paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu

    26.09.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Paige Vanzant Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla gündem yaratmayı başardı. Fenomen isim yeni sitesinin tanıtımını yapmak için profesyonel bir çekime katıldı. Fenomen ismin çekim görüntülerini arka plan notuyla paylaşması sosyal medyada gündem yarattı.

    29 yaşındaki eski UFC yıldızı VanZant, yalnızca yetişkinlere özel abonelik hizmetinin verildiği bir uygulama için kamera karşısına geçti. Fenomen isim uygulama çekimlerinin arka planını paylaşarak hem yeni hesabının tanıtımını yaptı hem de hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

    "ŞANSLI ADAM"

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    Yeni hesabının tanıtımını yaptığı görüntülerde fenomen isim duşta olduğu anlarda çekilen görüntülerini paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu. Fenomen ismin hayranları güzelliğini öven yorumlarda birleşirken bazı kullanıcılar ise VanZant'ın eşi Austin Vanderford'un şanlı olduğunu anlatan yorumlar yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bu kadar güzel olunmaz ki" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Paige VanZant

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