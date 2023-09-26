Sosyal medya fenomeni Paige Vanzant'tan olay yaratan tanıtım! "Arka plan" notuyla duştan paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu

29 yaşındaki eski UFC yıldızı VanZant, yalnızca yetişkinlere özel abonelik hizmetinin verildiği bir uygulama için kamera karşısına geçti. Fenomen isim uygulama çekimlerinin arka planını paylaşarak hem yeni hesabının tanıtımını yaptı hem de hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

"ŞANSLI ADAM"

Yeni hesabının tanıtımını yaptığı görüntülerde fenomen isim duşta olduğu anlarda çekilen görüntülerini paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu. Fenomen ismin hayranları güzelliğini öven yorumlarda birleşirken bazı kullanıcılar ise VanZant'ın eşi Austin Vanderford'un şanlı olduğunu anlatan yorumlar yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bu kadar güzel olunmaz ki" yorumunu ekledi.