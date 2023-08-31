Sosyal medya fenomeni Sofia Franklyn’ın ilk buluşma itirafı gündem yarattı! “Hemen banka hesabına bakıyorum”

Instagram’da 700 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Sofia Franklyn 31 yaşında genç bir kadın olarak ilişkilerinde kendi kriterleri belirlemenin yol haritasını çizme konusunda yardımcı olduğunu dile getirerek itiraflarda bulundu. Loe Skepi’nin podcasitne konuk olan Sofia Franklyn potansiyel sevgili adaylarının boy ve mal varlığı kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

“TUHAF OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

31 yaşındaki fenomen isim zengin ve başarılı olduğu için potansiyel taliplerin onunla aynı seviyede olduklarından emin olmak adına banka hesaplarını kontrol ettiğini söyledi. Toplumsal normların aksine ilk buluşmada tarafların birbirlerin karşı şeffaf olması gerektiğini dile getiren Franklyn, “İlk buluşmada bu tür bilgileri istemenin tuhaf olduğunu düşünmüyorum. Hemen banka hesaplarına bakıyorum. Aksi halde büyük bir zaman kaybı yaşayacağım. Bunu kendi adıma hiç istemiyorum” dedi.

Kendisine bir şeker baba aramadığını dile getiren Franklyn, “Dünyadaki tüm şeker babaları destekliyorum ama ben başarılı ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım. Bu yüzden hayatımdaki kişinin de benimle aynı seviyede olmasını isterim“ diye konuştu.