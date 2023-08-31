Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Sofia Franklyn’ın ilk buluşma itirafı gündem yarattı! “Hemen banka hesabına bakıyorum”

    Sosyal medya fenomeni Sofia Franklyn’ın ilk buluşma itirafı gündem yarattı! “Hemen banka hesabına bakıyorum”

    31.08.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Kendi ayakları üzerinde duran başarılı bir kadın olduğunu ifade eden fenomen isim Sofia Franklyn konuk olduğu bir podcastte yaptığı itirafla sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi. Fenomen isim yalnızca zenginlik ve boy gibi katı kişisel standartlarına uyan erkeklerle sevgili olmak istediğini söyledi. Hatta ilk buluşmada taliplerinin banka hesabına baktığını itiraf etti.

    Instagram’da 700 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Sofia Franklyn 31 yaşında genç bir kadın olarak ilişkilerinde kendi kriterleri belirlemenin yol haritasını çizme konusunda yardımcı olduğunu dile getirerek itiraflarda bulundu. Loe Skepi’nin podcasitne konuk olan Sofia Franklyn potansiyel sevgili adaylarının boy ve mal varlığı kriterlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

    “TUHAF OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

    28

    31 yaşındaki fenomen isim zengin ve başarılı olduğu için potansiyel taliplerin onunla aynı seviyede olduklarından emin olmak adına banka hesaplarını kontrol ettiğini söyledi. Toplumsal normların aksine ilk buluşmada tarafların birbirlerin karşı şeffaf olması gerektiğini dile getiren Franklyn, “İlk buluşmada bu tür bilgileri istemenin tuhaf olduğunu düşünmüyorum. Hemen banka hesaplarına bakıyorum. Aksi halde büyük bir zaman kaybı yaşayacağım. Bunu kendi adıma hiç istemiyorum” dedi.

    kapak7

    Kendisine bir şeker baba aramadığını dile getiren Franklyn, “Dünyadaki tüm şeker babaları destekliyorum ama ben başarılı ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım. Bu yüzden hayatımdaki kişinin de benimle aynı seviyede olmasını isterim“ diye konuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Dekolteye doyamadı! Sokak tarzı gündem yarattı

    Dekolteye doyamadı! Sokak tarzı gündem yarattı

     Cesur pozuyla rest çekti! “Fazlasına ihtiyacım yok”

    Cesur pozuyla rest çekti! “Fazlasına ihtiyacım yok”

     “Yeni nesil piknik” denildi! Göğüs altı dekoltesini ihmal etmedi

    “Yeni nesil piknik” denildi! Göğüs altı dekoltesini ihmal etmedi

     “Dünyanın en seksi bilim insanı!” Bikinili pozu çok konuşuldu

    “Dünyanın en seksi bilim insanı!” Bikinili pozu çok konuşuldu

     Tarzıyla şov yaptı! Dantel eteğiyle frikik vermekten çekinmedi

    Tarzıyla şov yaptı! Dantel eteğiyle frikik vermekten çekinmedi

     Vajina dövmesini canlı yayınlamıştı! Yıl dönümünde unutmadı

    Vajina dövmesini canlı yayınlamıştı! Yıl dönümünde unutmadı

     Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

    Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

     Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

    Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

     Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

    Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Türk fenomenin Amerika çıkartması! Sokak sokak üstsüz gezdiTürk fenomenin Amerika çıkartması! Sokak sokak üstsüz gezdi
    Dekolteye doyamadı! Sokak tarzı gündem yarattıDekolteye doyamadı! Sokak tarzı gündem yarattı
    Cesur pozuyla rest çekti! “Fazlasına ihtiyacım yok”Cesur pozuyla rest çekti! “Fazlasına ihtiyacım yok”
    Anahtar Kelimeler:
    fenomen ilk buluşma

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

    Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

    Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

    Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

    Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

    Kapı aralığından kimyasal madde enjekte etti! Kameralara yakalandı

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.