“Dünyanın en seksi bilim insanı” olarak anılıyor! Bikinili pozu olay yarattı

Sosyal medyada “Dünyanın en seksi bilim insanı” olarak kabul edilen Rosie Moore unvanının hakkını veren bir paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı. 26 yaşındaki bilim insanı sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son olarak bikinili pozunu sosyal medyadan paylaşan Moore beğeni yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Floridalı yer bilimci olarak ünlenen ve jeo-uzaysal teknoloji alanında uzmanlaşan Moore, korkusuz bir şekilde timsahlarla bir araya geldiği ve köpek balıkları ile yılanlarla karşılaştığı anları paylaşıyor. Fenomen isim bilimsel çalışmalarından farklı olarak bu kez Florida’da Palm Plajı’nda denizin ve güneşin tadını çıkarttığı pozunu “Evcilleşmemiş” notuyla paylaştı. Moore’in gönderisi kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.