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    4. “Dünyanın en seksi bilim insanı” olarak anılıyor! Bikinili pozu olay yarattı

    “Dünyanın en seksi bilim insanı” olarak anılıyor! Bikinili pozu olay yarattı

    30.08.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 26 yaşındaki Rosie Moore bilimsel çalışmaların yanında güzelliğiyle de mest ediyor. Sosyal medyada 93 bini aşkın takipçisi bulunan Moore vahşi doğayla iç içe olduğu bilimsel çalışmalarla birlikte markalarla çalışarak iki yönlü bir kariyer sürdürüyor. Fenomene dönüşen Moore son olarak bikinili pozuyla hayranlarından tam not almayı başardı.

    Sosyal medyada “Dünyanın en seksi bilim insanı” olarak kabul edilen Rosie Moore unvanının hakkını veren bir paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı. 26 yaşındaki bilim insanı sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son olarak bikinili pozunu sosyal medyadan paylaşan Moore beğeni yağmuruna tutuldu.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Floridalı yer bilimci olarak ünlenen ve jeo-uzaysal teknoloji alanında uzmanlaşan Moore, korkusuz bir şekilde timsahlarla bir araya geldiği ve köpek balıkları ile yılanlarla karşılaştığı anları paylaşıyor. Fenomen isim bilimsel çalışmalarından farklı olarak bu kez Florida’da Palm Plajı’nda denizin ve güneşin tadını çıkarttığı pozunu “Evcilleşmemiş” notuyla paylaştı. Moore’in gönderisi kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Bilim insanı fenomen

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