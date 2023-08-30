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    4. Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot sokak tarzıyla bir görene bir daha baktırdı! Dantel eteğiyle frikik vermekten korkmadı

    Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot sokak tarzıyla bir görene bir daha baktırdı! Dantel eteğiyle frikik vermekten korkmadı

    30.08.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Instagram’da 10 milyona yaklaşan bir hayran kitlesine sahip olan Mathilde Tantot, tarzıyla hem şaşırttı hem de beğeni toplamayı başardı. Fenomen isim tamamen dantel detaylardan oluşan eteğiyle cesur pozlara imza attı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya çapına yayılan bir takipçiye sahip olan Mathilde Tantot yaz tatilinden çekilen pozlarna kısa süreliğine ara vererek kıyafet seçimiyle gündeme gelmeyi başardı. Fenomen isim yeşil bluz ve etekten oluşan cesur kombiniyle Instagram’ın limitlerini zorlamayı başardı.

    FRİKİK VERMEKTEN KORKMADI

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    Kombininin tüm detaylarını paylaşmak isteyen fenomen isim frikik vermesine aldırış etmedi. Bir duvarın önüne geçerek poz veren fenomen isim eteğinin dantellerinden iç çamaşırını adeta gösterdi.

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    Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Tantot’un güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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