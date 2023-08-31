Sosyal medya fenomeni Chloe Saxon sokak tarzıyla gündem yarattı! Dekolteye doyamadı...

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Chloe Saxon sokak tarzıyla kullanıcıların beğenisini kazandı. Sırt dekoltesi bulunan ve göğsünün altından iki bacağını kapsayacak şekilde dizine kadar inen pencere detaylı elbisesiyle Saxon beğeni butonunu adeta çökertti.

“GÜNEŞİ GÖLGEDE BIRAKTIN”

Fenomen isim bir terasta siyah elbisesiyle poz verdiği gönderisine, “Güneşi kovalıyorum” notunu ekledi. Gün batımı saatlerinde çekilen gönderisi hayranlarının beğenisini kazandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Saxon’un güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Güneşi gölgede bıraktın” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten çok güzelsin” yorumunu ekledi.