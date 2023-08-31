Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Chloe Saxon sokak tarzıyla gündem yarattı! Dekolteye doyamadı...

    Sosyal medya fenomeni Chloe Saxon sokak tarzıyla gündem yarattı! Dekolteye doyamadı...

    31.08.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan fenomen isim Chloe Saxon yine hayranlarının beğenisini kazanan bir gönderiye imza attı. Siyah midi elbisesiyle poz veren fenomen isim göğüs altından bacaklarına kadar uzanan dekoltesi hayranlarının beğenisini kazandı.

    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Chloe Saxon sokak tarzıyla kullanıcıların beğenisini kazandı. Sırt dekoltesi bulunan ve göğsünün altından iki bacağını kapsayacak şekilde dizine kadar inen pencere detaylı elbisesiyle Saxon beğeni butonunu adeta çökertti.

    “GÜNEŞİ GÖLGEDE BIRAKTIN”

    3

    Fenomen isim bir terasta siyah elbisesiyle poz verdiği gönderisine, “Güneşi kovalıyorum” notunu ekledi. Gün batımı saatlerinde çekilen gönderisi hayranlarının beğenisini kazandı.

    kapak6

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Saxon’un güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Güneşi gölgede bıraktın” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten çok güzelsin” yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Cesur pozuyla rest çekti! “Fazlasına ihtiyacım yok”

    Cesur pozuyla rest çekti! “Fazlasına ihtiyacım yok”

     “Yeni nesil piknik” denildi! Göğüs altı dekoltesini ihmal etmedi

    “Yeni nesil piknik” denildi! Göğüs altı dekoltesini ihmal etmedi

     “Dünyanın en seksi bilim insanı!” Bikinili pozu çok konuşuldu

    “Dünyanın en seksi bilim insanı!” Bikinili pozu çok konuşuldu

     Tarzıyla şov yaptı! Dantel eteğiyle frikik vermekten çekinmedi

    Tarzıyla şov yaptı! Dantel eteğiyle frikik vermekten çekinmedi

     Vajina dövmesini canlı yayınlamıştı! Yıl dönümünde unutmadı

    Vajina dövmesini canlı yayınlamıştı! Yıl dönümünde unutmadı

     Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

    Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

     Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

    Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

     Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

    Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Türk fenomenin Amerika çıkartması! Sokak sokak üstsüz gezdiTürk fenomenin Amerika çıkartması! Sokak sokak üstsüz gezdi
    Çok konuşulan ilk buluşma itirafı! “Hemen bakıyorum”Çok konuşulan ilk buluşma itirafı! “Hemen bakıyorum”
    Cesur pozuyla rest çekti! “Fazlasına ihtiyacım yok”Cesur pozuyla rest çekti! “Fazlasına ihtiyacım yok”
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

    Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

    Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

    Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

    Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

    Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.