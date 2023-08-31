Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Cesur pozunu paylaşıp “Fazlasına ihtiyacım yok” diyerek meydan okudu

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Apollonia Llewellyn yaz tatilini bir türlü bitiremedi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte popüler tatil lokasyonlarında tatil yapan fenomen isim bikinili paylaşımlarının sayısının da arttırdı. Son gönderisinde fenomen isim hakkındaki eleştirilere sert tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Llewellyn lila rengi bikini takımını beyaz bir etekle kombinlemeyi tercih etti. Kameranın karşısına geçip elini beline koyarak poz veren Llewellyn’in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma olumsuz yorumlara gönderme yaparak Llewellyn, “Hiçbir zaman ekstraya değilim. Fazlasına ihtiyacım yok” notunu ekledi.