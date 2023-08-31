Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Cesur pozunu paylaşıp “Fazlasına ihtiyacım yok” diyerek meydan okudu

    Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Cesur pozunu paylaşıp “Fazlasına ihtiyacım yok” diyerek meydan okudu

    31.08.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada Barbi lakabıyla bilinen fenomen isim Apollonia Llewellyn yine limitleri zorlayan bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim lila rengi bikini takımıyla verdiği pozla sosyal medyadan eleştirilere adeta meydan okudu.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Apollonia Llewellyn yaz tatilini bir türlü bitiremedi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte popüler tatil lokasyonlarında tatil yapan fenomen isim bikinili paylaşımlarının sayısının da arttırdı. Son gönderisinde fenomen isim hakkındaki eleştirilere sert tepki gösterdi.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    1

    Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Llewellyn lila rengi bikini takımını beyaz bir etekle kombinlemeyi tercih etti. Kameranın karşısına geçip elini beline koyarak poz veren Llewellyn’in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

    3

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma olumsuz yorumlara gönderme yaparak Llewellyn, “Hiçbir zaman ekstraya değilim. Fazlasına ihtiyacım yok” notunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    “Yeni nesil piknik” denildi! Göğüs altı dekoltesini ihmal etmedi

    “Yeni nesil piknik” denildi! Göğüs altı dekoltesini ihmal etmedi

     “Dünyanın en seksi bilim insanı!” Bikinili pozu çok konuşuldu

    “Dünyanın en seksi bilim insanı!” Bikinili pozu çok konuşuldu

     Tarzıyla şov yaptı! Dantel eteğiyle frikik vermekten çekinmedi

    Tarzıyla şov yaptı! Dantel eteğiyle frikik vermekten çekinmedi

     Vajina dövmesini canlı yayınlamıştı! Yıl dönümünde unutmadı

    Vajina dövmesini canlı yayınlamıştı! Yıl dönümünde unutmadı

     Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

    Kasığına yaptırdığı dövmeyi gösterdi! Görüntüler viral oldu

     Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

    Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

     40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

    40 yıldır oradaymış! Doktorları bile şoke etti

     Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    “Karısıyla arkadaş olup..."

    “Karısıyla arkadaş olup..."

     Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

    Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

     Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

    Telefonunu şarja takmak istedi! Ölüm nedeni oldu

     Damadın arkadaşları tabut getirdi! İçinden çıkan şoke etti

    Damadın arkadaşları tabut getirdi! İçinden çıkan şoke etti

     Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

    Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

     Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

    Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

     Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

    Kayınvalide istemedi! Damat düğün günü gelini terk etti

     Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

    Transparan kıyafetiyle hatlarını belli etti! Göğüs uçlarını kapatmak için...

     Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

    Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

     Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

    Hiçbir şey yokmuş gibi yemeğini yedi! İşler hesabı ödemeye gelince...

     “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    “Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...
    “Yeni nesil piknik” denildi! Göğüs altı dekoltesini ihmal etmedi“Yeni nesil piknik” denildi! Göğüs altı dekoltesini ihmal etmedi
    Aldatılınca fena intikam aldı! Planı olay yarattıAldatılınca fena intikam aldı! Planı olay yarattı
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen Apollonia Llewellyn

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

    Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

    Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

    Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

    Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

    Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.