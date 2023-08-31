Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval’ın piknik tarzı çok konuşuldu! Göğüs altı dekoltesini ihmal etmedi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Julia Sandoval, hayranlarını yine şaşırtmayı başardı. Doğayla içiçe olduğu anları paylaşmayı seven fenomen isim bu kez bir göl kenarında piknik yaptığı anlarda çekilen pozlarını paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Sandoval bikini takımını siyah balıkçı çizmeleriyle kombinledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles bölgesinde çekilen pozlarında elinde metal bir kova taşıyan Sandoval, “Göl günleri” yorumunu yaptı.