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    4. Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek, karın kaslarını göstermek istedi! Taytını eliyle aşağıya doğru indirdi

    Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek, karın kaslarını göstermek istedi! Taytını eliyle aşağıya doğru indirdi

    27.10.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı fitness ve sağlıklı yaşam paylaşımları sayesinde kısa sürede 6 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Veronika Rajek hayranlarının karşısına yine spor yaptığı anlarla çıktı. Fenomen isim ayna karşısına geçerek verdiği pozda karın kaslarını göstermek için taytını aşağıya doğru indirdi.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Veronika Rajek son olarak sağlıklı yaşam rutinini hayranlarına göstermeyi tercih etti. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında ayna karşısına geçerek spor yaptığı anları paylaştı.

    SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında fenomen isim karın kaslarını göstermek istedi. Tayt ve sporcu sütyeninden oluşan takımını giyen Rajek, salonunda poz vermeyi ihmal etmedi.

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    Fenomen ismin ayna karşısında karın kaslarını göstererek verdiği pozlar kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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