Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek, karın kaslarını göstermek istedi! Taytını eliyle aşağıya doğru indirdi

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Veronika Rajek son olarak sağlıklı yaşam rutinini hayranlarına göstermeyi tercih etti. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında ayna karşısına geçerek spor yaptığı anları paylaştı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında fenomen isim karın kaslarını göstermek istedi. Tayt ve sporcu sütyeninden oluşan takımını giyen Rajek, salonunda poz vermeyi ihmal etmedi.

Fenomen ismin ayna karşısında karın kaslarını göstererek verdiği pozlar kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.