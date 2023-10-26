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    4. Sosyal medya fenomenini adım adım takip ettiler! Güzellik salonuna giderken sokak ortasında vurularak öldürüldü

    Sosyal medya fenomenini adım adım takip ettiler! Güzellik salonuna giderken sokak ortasında vurularak öldürüldü

    26.10.2023 13:17 | Son Güncelleme:
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    'TikTok Narco Kraliçesi' lakaplı 24 yaşındaki fenomen isim Sabrina Duran, Şili'nin başkenti Santiago'da bir grup maskeli kişi tarafından takip edilerek öldürüldü. Güzellik merkezindeki manikür randevusu için yola çıkan 24 yaşındaki fenomen güpegündüz sokak ortasında vurularak öldürüldü.

    Şili'de yaşayan sosyal medya fenomeni Sabrina Duran, güzellik markalarını tanıtarak ve dans ederek kısa sürede milyonlarca beğeniye ulaşan 355 bin takipçili hesabına ulaştı. Şili medyası, 24 yaşındaki fenomenin suç dünyasında araba çalma ve yasaklı madde ticareti nedeniyle tanındığını bildirdi. Hakkındaki suçlamalar nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Duran'ın Elperiodico'nun bildirdiğine göre kardeşlerinden oluşan bir çete örgütünün lideri olduğunu iddia edildi.

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    SEKİZ EL ATEŞ EDİLDİ

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    Şili'nin Santiago kentinin eteklerindeki Padre Hurtado komününde maskeli bir grup tarafından takip edilen Duran, sekiz el ateş edilmesi sonucunda hayatını kaybetti. Bir görgü tanığının ifadesine göre, genç kadının yolda yatarken ayağa kalkmaya çalıştığı, üzerine birden fazla ateş açıldığı ve şüphelilerin kaçmak için Duran'ın arabasını kullandıkları ifade edildi.

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    cinayet sosyal medya Şili fenomen

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