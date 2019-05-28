Sosyal medya fenomenleri ‘uyuşturucuya özendirmek’ten hakim karşısında

‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry’ takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, “uyuşturucuya özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Pınar Karagöz,” Yaptığım paylaşımları kesinlikle uyuşturucu maddeyi özendirme amacıyla yapmadım. Moda olduğu için bu şekilde paylaşım yaptım” dedi.11 yaşından beri müzikle uğraştığını söyleyen diğer sanık ise suçlamaları kabul etmedi.

‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry’ takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu’nun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu.

“Moda olduğu için paylaştım”

Duruşmada savunma yapan Pınar Karagöz suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Yaptığım paylaşımları kesinlikle uyuşturucu maddeyi özendirme amacıyla yapmadım. Sosyal medyada paylaştığım ‘bir uyuşturucu madde kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin’ şeklindeki paylaşım daha önce de yaptığım anlamsız bir paylaşımdır. Moda olduğu için bu şekilde paylaşım yaptım. Mesela buna benzer ‘bir ünlü ile birlikte olmak isteseniz hangisiyle birlikte olmak isterdiniz’ şeklinde paylaşım yapmıştım. ‘Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor’ derken Narkoz dizinden bahsediyorum. Escobar’ın ölümüne atıf yapıyor ve mübalağa yapıyordum” dedi.