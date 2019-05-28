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Sosyal medya fenomenleri ‘uyuşturucuya özendirmek’ten hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry’ takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, “uyuşturucuya özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry’ takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu, “uyuşturucuya özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Pınar Karagöz,” Yaptığım paylaşımları kesinlikle uyuşturucu maddeyi özendirme amacıyla yapmadım. Moda olduğu için bu şekilde paylaşım yaptım” dedi.11 yaşından beri müzikle uğraştığını söyleyen diğer sanık ise suçlamaları kabul etmedi.
‘Pucca’ ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz ve ‘Burry’ takma adını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu’nun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu.

“Moda olduğu için paylaştım”
Duruşmada savunma yapan Pınar Karagöz suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Yaptığım paylaşımları kesinlikle uyuşturucu maddeyi özendirme amacıyla yapmadım. Sosyal medyada paylaştığım ‘bir uyuşturucu madde kullanma hakkın olsaydı hangisini seçerdin’ şeklindeki paylaşım daha önce de yaptığım anlamsız bir paylaşımdır. Moda olduğu için bu şekilde paylaşım yaptım. Mesela buna benzer ‘bir ünlü ile birlikte olmak isteseniz hangisiyle birlikte olmak isterdiniz’ şeklinde paylaşım yapmıştım. ‘Yüzlerce fakir uyuşturucudan eve ekmek götürüyor’ derken Narkoz dizinden bahsediyorum. Escobar’ın ölümüne atıf yapıyor ve mübalağa yapıyordum” dedi.

“Paylaşımlar ifade özgürlüğü kapsamındadır”
Avukatı Ali Furkan Tatlı, “Müvekkilimin suç işleme kastı yoktur. Bu tip paylaşımlar ifade özgürlüğü kapsamındadır” diyerek müvekkilinin beraatini istedi.

“11 yaşımdan beri müzikle uğraşıyorum”
Sanık Burak Aydoğduoğlu ise savunmasında, “11 yaşımdan beri müzikle uğraşıyorum. Mary Jane isimli şarkı ile de popüler olmayı başardım ancak şarkının içeriğinde uyuşturucuyu özendirme amacım yoktu. Sadece eğlenceli olmasını istedim. Şarkıda bahsedilen Mary Jane Örümcek Adam filmindeki Mary Jane’dir. Parayla ilgili husus da sevginin satın alınamayacağını anlatmak içindir. Sonuçta bunlar şarkı sözüdür. Şarkı sözü olarak değerlendirilmesini istiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

“Sanat ve sanatçı özgür olmalıdır”
Avukatı Gülşen Orman Çakar da, “Müvekkilimin şarkı sözlerinin hiçbir yerinde suç işleme kastı yoktur. Bu sadece bir şarkı sözüdür. Sanatın ve sanatçının özgür olması gerekir. Hayali şarkı sözü suç işleme kastı barındırmamaktadır. Söz konusu eylemde suç kastı olmadığı ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı açıktır” diyerek müvekkilinin beraatini talep etti.
Mahkeme ara kararında, sanık avukatlarına esas hakkındaki son savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “Pucca” isimli sosyal medya kullanıcısı Pınar Karagöz ile “Burry Soprano” lakabını kullanan şarkıcı Burak Aydoğduoğlu’nun uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği anlatıldı.
Sosyal medya hesabında 1 milyon 72 bin takipçisi bulunan Pınar Karagöz’ün yaptığı paylaşımlarda takipçilerini madde kullanımında cesaretlendirdiği, madde kullanımına özendirdiği kaydedildi. Diğer sanık Burak Aydoğduoğlu’nun ‘Mary Jane’ adlı şarkısının argodaki manasının ‘esrar’ olduğu, Mary Jane’nin gerçek kişi olarak değil, ‘esrar’ maddesini kastederek söylediği belirtildi.
İddianamede, Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sosyal medya fenomenleri ‘uyuşturucuya özendirmek’ten hakim karşısında

Sosyal medya fenomenleri ‘uyuşturucuya özendirmek’ten hakim karşısında

Sosyal medya fenomenleri ‘uyuşturucuya özendirmek’ten hakim karşısında

Sosyal medya fenomenleri ‘uyuşturucuya özendirmek’ten hakim karşısında

Sosyal medya fenomenleri ‘uyuşturucuya özendirmek’ten hakim karşısında

Sosyal medya fenomenleri ‘uyuşturucuya özendirmek’ten hakim karşısında

Sosyal medya fenomenleri ‘uyuşturucuya özendirmek’ten hakim karşısında

Sosyal medya fenomenleri ‘uyuşturucuya özendirmek’ten hakim karşısında

Sosyal medya fenomenleri ‘uyuşturucuya özendirmek’ten hakim karşısında

Sosyal medya fenomenleri ‘uyuşturucuya özendirmek’ten hakim karşısında

Sosyal medya fenomenleri ‘uyuşturucuya özendirmek’ten hakim karşısında

Sosyal medya fenomenleri ‘uyuşturucuya özendirmek’ten hakim karşısında

Sosyal medya fenomenleri ‘uyuşturucuya özendirmek’ten hakim karşısında
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