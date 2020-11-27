Sosyal medya karıştı: Maradona yerine Madonna’yı öldürdüler

Dünyaca ünlü futbolcu Diego Armando Maradona, önceki gün Arjantin'de hayatını kaybetmişti.

Arjantin basınında çıkan habere göre ön otopsi raporunda eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, sporseverleri yasa boğan vefat haberinin ardından sosyal medyada birçok kişi Maradona yerine Madonna’nın hayatını kaybettiğini zannederek gönderiler paylaştı.

MADONNA TREND LİSTESİNE GİRDİ

Hatta bazıları Maradona'nın Twitter'da popüler başlık haline gelmesinin asıl nedeninin Madonna’nın hayatını kaybettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmaması olduğu sonucuna bile vardı.

Kafa karışıklığından kaynaklanan paylaşımlar arttıkça Madonna’nın adı da Maradona’nınkiyle birlikte Twitter’da popüler başlıklar arasına girdi.

Daniel Keem adlı kullanıcı, “Pop müziğinin öncüsünün öldüğünü duymak ne büyük acı” ifadesini kullanırken Guffers adlı kullanıcı da “Huzur içinde yat Madonna. O gerçek bir efsaneydi” mesajını yayımladı.

Madonna, bu mesajlarla perşembe sabahı Twitter’da en çok bahsedilen konular arasına girdi.



