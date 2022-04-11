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Sosyal medya onları konuşmuştu! Cenaze dansçıları, ünlü Tabut Dansı'nı NFT olarak sattı

11.04.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın en çok konuşulan videolarından birine imza atan cenaze dansçıları da NFT furyasına katıldı. Dansçılar, viral hale gelen "Tabut Dansı"nı (Coffin Dance) NFT olarak açık artırmaya çıkardı ve sattı. İşte Tabut Dansı NFT'sinin fiyatı...

Sosyal medya onları konuşmuştu! Cenaze dansçıları, ünlü Tabut Dansı'nı NFT olarak sattı

Sosyal medya bir dönem "cenaze dansçıları" olarak da bilinen dans eden tabut taşıyıcılarını ve onların ilginç "Tabut Dansı" (Coffin Dance) videosunu konuşmuştu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, bu videoyu kullanarak kendi internet geyiklerine de imza atmıştı. Grup, özellikle de Kovid-19 salgınının gölgesinde geçen 2020'de ardı ardına paylaşılan videolarla viral olmuşlardı. Ancak NFT furyası, dans eden tabut taşıyıcılarını da etkilemiş gibi görünüyor.

ÜNLÜ TABUT DANSI NFT OLDU!

Cenaze dansçıları, ünlü Tabut Dansı'nı NFT olarak açık artırmaya çıkardı. Açık artırma sonucu ünlü dansın NFT'si yaklaşık 1 milyon dolara alıcı buldu.

Coffin Dance-2

Grup, memenin satışından elde edilen gelirin %25'ini (yaklaşık 250 bin dolar) Ukrayna ordusunu ve halkını desteklemek amacıyla bağışlayacak.

BAŞ TABUT TAŞIYICISI TEBRİK ETTİ

Orijinal tabut dansı videosunda yer alan baş tabut taşıyıcısı Benjamin Aidoo, Twitter hesabından NFT'nin yeni sahibini tebrik etti.

Ayrıca NFT'yi destekleyen herkese de teşekkürlerini sundu.

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