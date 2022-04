Sosyal medya onları konuşmuştu! Cenaze dansçıları, ünlü Tabut Dansı'nı NFT olarak sattı

Sosyal medya bir dönem "cenaze dansçıları" olarak da bilinen dans eden tabut taşıyıcılarını ve onların ilginç "Tabut Dansı" (Coffin Dance) videosunu konuşmuştu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, bu videoyu kullanarak kendi internet geyiklerine de imza atmıştı. Grup, özellikle de Kovid-19 salgınının gölgesinde geçen 2020'de ardı ardına paylaşılan videolarla viral olmuşlardı. Ancak NFT furyası, dans eden tabut taşıyıcılarını da etkilemiş gibi görünüyor.

Cenaze dansçıları, ünlü Tabut Dansı'nı NFT olarak açık artırmaya çıkardı. Açık artırma sonucu ünlü dansın NFT'si yaklaşık 1 milyon dolara alıcı buldu.

Grup, memenin satışından elde edilen gelirin %25'ini (yaklaşık 250 bin dolar) Ukrayna ordusunu ve halkını desteklemek amacıyla bağışlayacak.

Orijinal tabut dansı videosunda yer alan baş tabut taşıyıcısı Benjamin Aidoo, Twitter hesabından NFT'nin yeni sahibini tebrik etti.

Congratulations to the official owner of Coffin Dance world fame @3fmusic



We would like to say thank you to everyone who supported our NFT, especially guys from the @Bads_Zlodei: Dmitry Makarov, Eugene Lapitsky, Mykhailo Vatazhok #NFT #Coffindance #MemeEconomy pic.twitter.com/uPmOC9IkYl