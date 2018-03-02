KADIN

Sosyal medya onu konuşuyor, sırrını ise kimse bilmiyor

Arya Demir Arya Demir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 02.03.2018 08:55 | Son Güncelleme

Kusursuz cildi ve delici gözleriyle fırtına gibi esen ve sosyal medyayı ele geçiren Shudu Gram'a takipçileri yaşayan Barbie diyor. Ancak büyük sırrını çok az kişi biliyor.

Sosyal medya onu konuşuyor, sırrını ise kimse bilmiyor

Instagram'da kusursuz cildi ve delici gözleriyle dikkatleri üzerine çeken Shudu Gram resmen sosyal medyayı ele geçirdi.

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Rihanna'nın güzellik markası Fenty Beauty'nin ürünlerini sergilemesi sonrası ise bir anda takipçi çılgınlığına uğradı. Sadece 16 paylaşımın bulunduğu sayfanın 40 binden fazla takipçisi var.

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Peki Shudu Gram'ı bu denli popüler yapan neydi? Kusursuz vücudu, bakınca dehşete düşüren gözleri mi? Hayır hiç biri. Shudu Gram'ı bu denli popüler yapan büyük sır onun aslında sanal bir manken olması.

O dünyanın ilk 'dijital süper modeli.' Fotoğrafçı Cameron James Wilson tarafından yaratılan Shudu Gram, için takipçileri şimdiden bir isim bile buldular: YAŞAYAN BARBIE!

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Sayfaya gelen yorumlarda insanlar gerçeklikle sanallık arasındaki farkı anlamakta zorlanıyorlar.

???? @cjw.photo . . #3dart

Shudu Gram (@shudu.gram)'in paylaştığı bir gönderi ()

Rihanna'nın güzellik ürünlerinin etiketlendiği bu fotoğraf Fenti Beauty tarafından da paylaşıldı. Markanın sayfa ile anlaşma yapması olası görünüyor.

????@cjw.photo . . #3dart

Shudu Gram (@shudu.gram)'in paylaştığı bir gönderi ()

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Anahtar Kelimeler:
Shudu Gram sanal manken

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