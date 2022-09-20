Sosyal medya, Suudi adamı konuşuyor! 43 yılda 53 kadınla evlendi... Erkeklere ilginç tavsiye

Sosyal medya platformu Reddit'te paylaşılan bir hikaye, günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. 63 yaşında olan ve "Yüzyılın çok eşlisi" olarak adlandırılan Suudi erkek Ebu Abdullah, 43 yıl içerisinde tam 53 kadınla evlendi. En kısası 24 saat süren ve 43 yılda yaptığı 53 evlilikle rekor kıran Ebu Abdullah, erkeklere de bazı tavsiyelerde bulundu.

BAŞLARDA İKİNCİ EVLİLİK DÜŞÜNMEMİŞ

İlk evliliğinde kendisini rahat hissettiğini ve çocukları olduğunu için başka bir evlilik düşünmediğini belirten Abdullah, bir süre sonra ise sorunlar ortaya çıktığını ve 23 yaşında tekrar evlenmek istediğini söyledi. Abdullah bu kararını, eşine bildirdiğini de ekledi.

İLK EŞİ, 6 YAŞ BÜYÜKMÜŞ

Evlendiği kadınların çoğunun Suudi olduğunu söyleyen Abdullah, ilk eşinden 6 yaş küçük olduğunu belirtti. Abdullah, evlendiğinde 20 yaşında olduğunu belirtirken eşi ise kendisinden 6 yaş daha büyüktü.

YURT DIŞINDA DA EVLENMİŞ

Ebu Abdullah'ın eşlerinin çoğu Suudi olsa da bazın iş seyahatlerindeyken yurt dışında tanıştığı kadınlarla da evlendiğini itiraf etti. İş için gittiğinde 3-4 ay yurt dışında kaldığını söyleyen Abdullah, "Kendimi günahtan kurtarmak için evlendim." dedi.

ERKEKLERE TAVSİYE VERDİ

Hayat hikayesi bir hayli ilginç olan Abdullah'ın, erkeklere verdiği ilişki tavsiyesi de bir o kadar dikkat çekti. "Daima daha yaşlı bir eş tercih edin" diyen Ebu Abdullah, "Dünyadaki her erkek bir kadına sahip olmak ve onunla sonsuza kadar kalmak ister. Ancak istikrar genç bir kadında değil, yaşlı bir kadında bulunur" dedi.

