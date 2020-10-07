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Sosyal medya üzerinden müşteri temini sağlamışlar! Aydın'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 19:35 | Son Güncelleme

Aydın'da polis ekiplerince, sosyal medya üzerinden iletişim kurarak fuhuş yaptıkları tespit edilen 6 kişi, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden müşteri temini sağlamışlar! Aydın'da fuhuş operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada yapılan araştırmalarda, haklarında daha önce fuhuştan işlem yapılmış 6 şüphelinin, fuhuş amaçlı müşteri temini için açmış oldukları ve müstehcen paylaşımlar yaptıkları 45 hesap tespit etti.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Saat 08.30 sıralarından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli sosyal medya üzerinden fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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