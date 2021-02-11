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Sosyal medya üzerinden odun, talaş malzemesi dolandırıcılığı

11.02.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden odun, talaş malzemeleri sattıklarını öne sürerek yaklaşık 100 bin TL’lik dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi polis tarafından yakalandı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler facebook isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden sahte hesaplar açarak odun, talaş malzemelerini satacaklarını beyan edip vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şahıslar ile ilgili çalışma başlattı.

Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden odun, talaş malzemeleri sattıklarını öne sürerek yaklaşık 100 bin TL’lik dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 5 kişi polis tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler facebook isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden sahte hesaplar açarak odun, talaş malzemelerini satacaklarını beyan edip vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şahıslar ile ilgili çalışma başlattı. Bir süre yapılan takibin ardından harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda 100 bin TL’lik dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliyi yakaladı.
Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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