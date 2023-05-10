Sosyal medya yıldızı vajina ameliyatı olmak istediğini açıkladı! "Artık gerçeği biliyorum"

Vücut pozitifliğini savunan Avustralyalı sosyal medya yıldızı Bella Davis, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda bir zamanlar kendini anormal olarak gördüğü için vajina ameliyatı yaptırmayı düşündüğünü açıkladı. Kararını değiştirmesinin nedeninin artık her şeyin yolunda olduğunu bildiğini ve ona böyle hissettiren şeyin sadece diğer insanlar ve toplumun algıları olduğunu söylüyor.

DAR KIYAFETLER GİYMEKTEN KAÇINIYORDU

"12 yaşımdayken dar kot pantolon ve spor şortu giymekten kaçınırdım çünkü vulvamı görebilirdiniz ve bana bunun utanç verici olduğu söylendi. 14 yaşında, anormal ve çirkin olduğunu düşündüğüm için labiamı kısaltmak için labioplasti istedim çünkü dışarı çıktı."

"18 yaşımdayken bir partnerim dudaklarımın sarkmasının ne kadar tuhaf olduğundan bahsetmişti. 19 yaşında porno endüstrisi beni kasık kıllarının çekici olmadığına ikna etti, bu yüzden benimkini traş ettim ve vulvamda kızgın kırmızı şişlikler kaldı."

ERGENLİĞİ BOYUNCA UTANDI

"Büyürken medyada temsil edilen yalnızca bir avuç vulva görmüştüm ve bunlar her zaman mükemmel simetrik, tüysüz, yumrusuz, temiz ve küçüktü. Vulvanın neye benzeyebileceğinin tam bir temsili değil. Ergenlik yıllarım boyunca ve 20'li yaşlarımın başlarına kadar vulvamdan utandım ve güvensiz hissettim. Öyle ki, ne zaman bir başkasıyla yakınlaşmak üzere olsam iç dudağımı içeri sokmaya çalışırdım.

"HER VULVA BİRBİRİNDEN FARKLI GÖRÜNÜYOR"

"Ama ben size tüm vulvaların normal olduğunu hatırlatmak için buradayım! Her vulva birbirinden farklı görünüyor ve sarkık, şişkin veya içe kapanık bir labyanız varsa bu tamamen normaldir.

"VULVANIZ ÇİRKİN DEĞİL"

"Dudakların benimki gibi dış dudaklarından dışarı taşıyorsa veya iç dudaklar daha içe dönükse sorun yok. Vulvanın asimetrik olması, bazı bölgelerinin daha koyu olması veya belirgin bir klitoral başlığın olması normal. Vulvalar farklı renk ve boyutlarda gelir. Kasık kılları da öyle. Vulvanız çirkin değil ve vulvanızı kucaklamayı hak ediyorsunuz çünkü tüm vulvalar benzersiz, farklı, değerli ve normal."

Bella, sözlerini belgelemek için siyah iç çamaşırlarıyla bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafının altına "Her vulva farklıdır, normaldir, değerlidir" notunu düştü. Hayranlar, 533.000'den fazla beğeni toplayan dürüst gönderisi için Bella'yı övdü.

Birçoğu da benzer hissettiklerini söyledi.



