Sosyal medyada çok konuşulan düğün töreni! Yedek damatlar sahneye alındı... 8. damat olmayı böyle kabul etti

TikTok'ta paylaşılan bir görüntüde gelin ünlü K-Pop grubu BTS'e olan hayranlığını düğün törenine taşımak isteyince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. 25 yaşındaki gelin Ana İzzati Yakri, ünlü bir müzik grubunun üyelerini düğüne davet etmenin bir yolunu buldu. Gelin BTS grubunun 7 üyesinin maketlerini yaptırarak arkadaşlarından onları sahneye taşımalarını istedi.

8 İŞARETİ YAPTI

Düğün sahnesinde hayranı olduğu BTS grubunun üyelerinin yer almasını istediğini dile getiren Yakri, "Hayatımın en önemli gününde arkadaşlarımdan sahneye grup üyelerini çıkartıp fotoğraf çektirmesini istedim. Kocam bu duruma hiç üzülmedi. Hatta durumdan mutluluk duydu" dedi.

Davetlilerle fotoğraf ve video çektikten sonra bile damat Muhammed, gelinin kalbindeki 8. kişi olmaktan memnun olduğunu belirterek 8 parmağını kaldırdı. Sosyal medyadan yapılan görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi.