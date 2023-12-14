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    4. Sosyal medyada çok konuşulan düğün töreni! Yedek damatlar sahneye alındı... 8. damat olmayı böyle kabul etti

    Sosyal medyada çok konuşulan düğün töreni! Yedek damatlar sahneye alındı... 8. damat olmayı böyle kabul etti

    14.12.2023 11:19 | Son Güncelleme:
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    Malezya'da gerçekleşen bir düğün töreninde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti. TikTok'tan paylaşılan görüntülerde gelin arkadaşlarına sahneye 7 erkeğin maketlerini çıkartmasını istedi. Yedek damatlar olarak maketleri sahneye çağıran gelin damadı da yanına alarak poz verdi.

    Sosyal medyada çok konuşulan düğün töreni! Yedek damatlar sahneye alındı... 8. damat olmayı böyle kabul etti

    TikTok'ta paylaşılan bir görüntüde gelin ünlü K-Pop grubu BTS'e olan hayranlığını düğün törenine taşımak isteyince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. 25 yaşındaki gelin Ana İzzati Yakri, ünlü bir müzik grubunun üyelerini düğüne davet etmenin bir yolunu buldu. Gelin BTS grubunun 7 üyesinin maketlerini yaptırarak arkadaşlarından onları sahneye taşımalarını istedi.

    8 İŞARETİ YAPTI

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    Düğün sahnesinde hayranı olduğu BTS grubunun üyelerinin yer almasını istediğini dile getiren Yakri, "Hayatımın en önemli gününde arkadaşlarımdan sahneye grup üyelerini çıkartıp fotoğraf çektirmesini istedim. Kocam bu duruma hiç üzülmedi. Hatta durumdan mutluluk duydu" dedi.

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    Davetlilerle fotoğraf ve video çektikten sonra bile damat Muhammed, gelinin kalbindeki 8. kişi olmaktan memnun olduğunu belirterek 8 parmağını kaldırdı. Sosyal medyadan yapılan görüntüler kısa sürede viral olmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma tepki gösterdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    tiktok Malezya düğün
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