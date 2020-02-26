Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için paylaşım

26 Şubat 1954'te Kasımpaşa'da dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. doğum yılı sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yapılan paylaşımlarla kutlandı.

BAKAN ALBAYRAK'IN MESAJI



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu mübarek diyarı kaderimiz kılan, aydınlık sabahları sizinle beklemeyi nasip eden Allah’a şükürler olsun. İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız..."

Bu mübarek diyarı kaderimiz kılan, aydınlık sabahları sizinle beklemeyi nasip eden Allah’a şükürler olsun.

İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız... #İyikiDoğdunMilletinAdamı pic.twitter.com/199BWM8YeO — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 26, 2020

BAKAN SOYLU: CESARETİN VE FERASETİNLE NİCE YILLARA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Bir ülkenin kaderini, bir Milletin duasını, mazlumların derdini omuzlarında taşıyan lider...

Biliriz ki yükünün ağırlığı, ecdadın emanetinden gelir...

Liderliğin, cesaretin ve ferasetinle nice yıllara" ifadelerini kullandı.

Bir ülkenin kaderini, bir Milletin duasını, mazlumların derdini omuzlarında taşıyan lider...



Biliriz ki yükünün ağırlığı, ecdadın emanetinden gelir...

Liderliğin, cesaretin ve ferasetinle nice yıllara #İyikiDoğdunMilletinAdamı — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 26, 2020

İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK'TAN VİDEOLU PAYLAŞIM



İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise vatandaşların yer aldığı videolu paylaşımında, 'Ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adayan Liderimiz ile aynı yolda yürümeyi bizlere nasip eden Rabbime hamdolsun! Daima seninleyiz.' ifadelerini kullandı.