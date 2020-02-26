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Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için paylaşım

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2020 09:59 | Son Güncelleme

Çok sayıda bakan ve milletvekili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan mesaj paylaştı. Bakan Albayrak ve AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın videolu paylaşımı da dikkat çekti.

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için paylaşım

26 Şubat 1954'te Kasımpaşa'da dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. doğum yılı sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yapılan paylaşımlarla kutlandı.

BAKAN ALBAYRAK'IN MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu mübarek diyarı kaderimiz kılan, aydınlık sabahları sizinle beklemeyi nasip eden Allah’a şükürler olsun. İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız..."

BAKAN SOYLU: CESARETİN VE FERASETİNLE NİCE YILLARA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Bir ülkenin kaderini, bir Milletin duasını, mazlumların derdini omuzlarında taşıyan lider...
Biliriz ki yükünün ağırlığı, ecdadın emanetinden gelir...
Liderliğin, cesaretin ve ferasetinle nice yıllara" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK'TAN VİDEOLU PAYLAŞIM

İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise vatandaşların yer aldığı videolu paylaşımında, 'Ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adayan Liderimiz ile aynı yolda yürümeyi bizlere nasip eden Rabbime hamdolsun! Daima seninleyiz.' ifadelerini kullandı.

MAHİR ÜNAL'DAN PAYLAŞIM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, "Milletinin kalbinde yer edinmeyi yol edinmiş, bu ülkenin çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek için gecesini gündüzüne katan, milletin adamı, sağlam irade Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, güzel ömürler diliyoruz. İyiki seni tanımış, seninle yol yürümüşüz. #İyikiDoğdunMilletinAdamı" paylaşımında bulundu.

Ünal, paylaşımında AK Parti'nin resmi Twitter hesabının videolu paylaşımını da alıntıladı.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDAN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Ülkesinin ve milletinin hizmetkarı, davamızın sancaktarı Liderimize uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz. Daima seninleyiz... #İyikiDoğdunMilletinAdamı' denildi.


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Berat Albayrak ak parti Recep Tayyip Erdoğan

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