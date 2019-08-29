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Sosyal medyada FETÖ'yü öven 5 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 13:12 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de polisin düzenlediği operasyonda, sosyal medyada Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) öven ve kapatılan Bank Asya'da hesap hareketleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polisin düzenlediği operasyonda, sosyal medyada Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) öven ve kapatılan Bank Asya'da hesap hareketleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Gözaltına alınanlar arasında bir iş insanı ve bankacı ile 3 esnafın bulunduğu kaydedildi. Şüphelilerin, sosyal medyada FETÖ terör örgütünü öven paylaşımlarının bulunduğu ve kapatılan Bank Asya'da hesap hareketlerinin tespit edildiği belirtildi.

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