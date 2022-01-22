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Sosyal medyada gündem olmuştu! Van Valiliği’nden 'donmuş eşek' açıklaması

22.01.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Valiliği'nden, sosyal medyada paylaşılan ve bazı televizyonlarda haber olarak yayınlanan “Donmuş eşek” görüntüleriyle ilgili açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında, görüntülerin Van’a ait olmadığı belirtildi.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Van Valiliği’nden 'donmuş eşek' açıklaması

Sosyal medyada paylaşılan ve bazı televizyonlarda haber olarak yayınlanan “Donmuş eşek” görüntüleriyle ilgili Van Valiliği'nden açıklama geldi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yaptığımız araştırmalar sonucunda toplum vicdanını sızlatan görüntülerin Van’a ait olmadığı belirlenmiştir. Ancak, hiçbir araştırma yapılmadan görüntünün çekildiği yerin teyit edilmeden sosyal medya ve bazı televizyon kanallarında Van diye lanse edilmesi bizleri de üzmüştür. Her ne amaçla olursa olsun, hayvanların soğukta ölüme terk edilmesi kabul edilemeyeceği gibi, dondurucu soğukların etkili olduğu ilimizde özellikle sokak hayvanları konusunda daha hassas davrandığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” denildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Van
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