Sosyal medyada halkı isyana çağırmışlardı! Gözaltına alındılar

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşlarındaki bir kişinin aynı mahallede oturan 11 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı eve getirerek taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Yüzlerce vatandaş, şüphelinin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istedi. Polisin biber gazlı müdahalesiyle kalabalık dağıtıldı.

SOSYAL MEDYADAN HALK İSYANA ÇAĞRILDI

Bu olayın ardından sosyal medya üzerinden şüphelinin yabancı uyruklu bir kişi olduğu iddiası ortaya atılarak, bu şahısların iş yerlerine ve evlerine zarar verilmesi istendi. Bu sosyal medya yalanı ve isyana teşvik çağrısı üzerine çevre mahallelerde toplanan yüzlerce vatandaş, gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin iş yerlerine, evine ve araçlarına saldırarak zarar verdi. Ayrıca tacize tepki gösterdiğini söyleyen vatandaşlar girdikleri dükkanları yağmalayarak kuyumcudan altın, diğer dükkanlardan da hırsızlık yaptı. Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığı bir süre sonra dağıttı.