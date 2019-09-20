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Sosyal medyada halkı isyana çağırmışlardı! Gözaltına alındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 09:48 | Son Güncelleme

Adana'da 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiasının ardından sosyal medyadan halkı galeyana getirip iş yerlerine girerek yağmalayıp zarar veren zanlılara yönelik şafak vakti yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38070 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşlarındaki bir kişinin aynı mahallede oturan 11 yaşındaki erkek çocuğunu okul çıkışı eve getirerek taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Yüzlerce vatandaş, şüphelinin oturduğu ileri sürülen evi yakmak istedi. Polisin biber gazlı müdahalesiyle kalabalık dağıtıldı.

SOSYAL MEDYADAN HALK İSYANA ÇAĞRILDI

Bu olayın ardından sosyal medya üzerinden şüphelinin yabancı uyruklu bir kişi olduğu iddiası ortaya atılarak, bu şahısların iş yerlerine ve evlerine zarar verilmesi istendi. Bu sosyal medya yalanı ve isyana teşvik çağrısı üzerine çevre mahallelerde toplanan yüzlerce vatandaş, gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin iş yerlerine, evine ve araçlarına saldırarak zarar verdi. Ayrıca tacize tepki gösterdiğini söyleyen vatandaşlar girdikleri dükkanları yağmalayarak kuyumcudan altın, diğer dükkanlardan da hırsızlık yaptı. Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığı bir süre sonra dağıttı.

ŞAFAK BASKINI

Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri halkın yalan yanlış bilgilerle sosyal medya üzerinden isyana teşvik edilmesi üzerine harekete geçti. Polis sokağa çıkıp, yabancı uyruklu vatandaşların mallarına zarar verilmesine ve yağmalanmasına neden olan provokatif paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişileri, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde tek tek tespit etti. Söz konusu şüphelilere yönelik düzenlenen şafak operasyonunda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(İHA)

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