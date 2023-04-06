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Sosyal medyada ilgi çekti! Afrika’da bir kabilede saz çalıp türkü söyledi... Kabile üyeleri böyle eşlik ettiler

06.04.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı seyahatleri paylaşarak kısa sürede hayran kitlesine ulaşan Anıl Ünlü bu kez hayranlarıyla Afrika macerasından ilginç anları paylaştı. Afrika’da ziyaret ettiği bir kabile üyeleriyle oturan ünlü onlara saz çalıp şarkı söyleyince ortaya eğlenceli anlar çıktı.

Sosyal medyada ‘gezmekenkolay’ kullanıcı adıyla gezdiği yerlerden paylaşımlar yapan Anıl Ünlü Afrika yolculuğundan eğlenceli anları yayınladığı gönderisiyle gündem yarattı. Instagram’da 180 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim son olarak Tazmanya’da ziyaretinde kabile üyeleriyle saz çaldığı anları paylaştı.

“EN İYİ SAZ VİDEOM OLDU”

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2 yıl sürecek Afrika turuna çıkan Anıl Ünlü Tazmanya’daki bir kabileye konuk oldu. Kabile üyeleriyle oluşturduğu çemberde Aşık Veysel’in “Beni Hor Görme Kardeşim” türküsünü sazla çalıp söyleyen Ünlü gönderisine, “En iyi saz videom oldu” notunu eklemeyi ihmal etmedi. Fenomen gezginin gönderisi kısa sürede 603 bin izlenmeye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aşık Veysel Afrika saz

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