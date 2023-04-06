Sosyal medyada ilgi çekti! Afrika’da bir kabilede saz çalıp türkü söyledi... Kabile üyeleri böyle eşlik ettiler

Sosyal medyada ‘gezmekenkolay’ kullanıcı adıyla gezdiği yerlerden paylaşımlar yapan Anıl Ünlü Afrika yolculuğundan eğlenceli anları yayınladığı gönderisiyle gündem yarattı. Instagram’da 180 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim son olarak Tazmanya’da ziyaretinde kabile üyeleriyle saz çaldığı anları paylaştı.
2 yıl sürecek Afrika turuna çıkan Anıl Ünlü Tazmanya’daki bir kabileye konuk oldu. Kabile üyeleriyle oluşturduğu çemberde Aşık Veysel’in “Beni Hor Görme Kardeşim” türküsünü sazla çalıp söyleyen Ünlü gönderisine, “En iyi saz videom oldu” notunu eklemeyi ihmal etmedi. Fenomen gezginin gönderisi kısa sürede 603 bin izlenmeye ulaştı.