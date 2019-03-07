Sosyal medyada kadın! En çok tecavüz konuşuluyor

Adbaint, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda, sosyal medya kullanıcılarının ‘’Kadın’’ hakkındaki konuşmalarını analiz etti. Raporda 2018 Ocak ayından itibaren ‘’kadın’’ kelimesi ile ilgili yapılan paylaşımların tamamının yaklaşık 50 milyon adet olduğunu görülüyor. Sosyal medyada ‘’kadın’’ kelimesini içeren günlük ortalama 121 bin adet paylaşım yapılırken, zamansal dağılımda Mart ve Kasım ayında konuşulma oranında artış yaşandığı dikkat çekiyor. Bu aylarda yapılan paylaşımların içeriğine bakıldığında; Mart ayı Dünya Kadınlar Günü’nü, Kasım ayı da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nü içerdiği için (kadınlara sağladığı haklar neticesinde) yapılan paylaşımların arttığı görülüyor. 50 milyon paylaşımın sentiment dağılımında ise en yüksek negatif paylaşım %51 ile Temmuz ayında gelirken, Mart ayında pozitif paylaşımların küçük bir fark ile önde olduğu görülüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün bu verinin oluşmasındaki etkisinin büyük olduğunu anlaşılıyor. KADIN HAKKINDA Toplam konuşulma: 50.313.790

Aylık paylaşım: 3.593.842

Haftalık paylaşım: 838.563

Günlük paylaşım: 121.238 SOSYAL MEDYADA EN ÇOK TECAVÜZ KONUŞULUYOR Tüm paylaşımlar dört konu altında incelediğinde Kadın ve Tecavüz paylaşımları %39 ile ilk sırada yer alıyor. Kadın ve Taciz paylaşımları %22 ile ikinci konu olurken, Kadın ve İstismar %19, Kadın ve Cinayet paylaşımlarının %18’lik hacme sahip olduğu görülüyor. Kadın ve tecavüz: %39 Kadın ve taciz: %22

Kadın ve istismar: %19

Kadın ve cinayet: %18 Kadın ve Cinayet paylaşımları öne çıkan konulara göre ayrıldığında İşkence içerikli paylaşımlar %24, Ateşli Silah %23 ve Kesici Aletler %19 ile ilk sıralarda yer alıyor. İşkence: %24 Ateşli silah: %23

Kesici aletler: %19 Sert cisim: %14

Yakılarak: %7 ‘’Kadın’’ ile ilgili paylaşımlar 6 milyon paylaşım ile en çok İstanbul’daki sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılıyor. Ankara ve İzmir ise paylaşımlarda İstanbul’u takip ediyor. Tüm paylaşımlar %55 erkek, %45 kadın kullanıcılar tarafından yapılıyor. EN ÇOK PAYLAŞIM YAPAN İLLER: İstanbul: 6.833.307

Ankara: 1.147.271

İzmir: 1.080.253

Cinsiyet dağılımı:

Erkek: %55

Kadın: %45 SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ŞULE ÇET İÇİN ADALET İSTİYOR ‘’Kadın’’ ile ilgili kullanılan hashtag’leri incelediğimizde #8MartDünyaKadınlarGünü hashtag’i 420 bin kere kullanılarak ilk sırada yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları #Kadın için 220 bin, #KadınaŞiddeteHayır ile ilgili ise 200 bin kez paylaşımda bulunuyor. Sosyal medyanın gücüyle kamuoyu baskısı oluşturularak adalet aranan Şule Çet için açılan #ŞuleÇetİçinAdalet hashtag’inin de rapor dönemi içerisinde 90 bin adet paylaşım yapıldığı görülüyor. EN ÇOK KULLANILAN HASTAGLER 8MartDünyaKadınlarGünü: 420.000 Kadın: 220.000 KadınaŞiddeteHayır: 200.000 5AralıkDünyaKadınHaklarıGünü: 130.000 ŞuleÇetİçinAdalet: 90.000 FEMİNİZM SOSYAL MEDYADA OLUMSUZ BİR ALGIYA SAHİP 2018 Ocak ayından 19 Şubat 2019 tarihine kadar ‘’Feminist’’ kelimesi ile ilgili yapılan paylaşımların 542 bin adete ulaştığı görülüyor. ‘’Feminizm’’ kelimesi ise 187 bin defa paylaşılıyor. İki kelime hakkında sosyal medya kullanıcılarının olumlu-olumsuz içerik analizi yapıldığında ise Feminizmin %64, Feministin %53 negatif konuşulma hacme sahip olduğu görülüyor. Pozitif paylaşımlar %10 ile iki kelimede de aynı orana sahip.

Feminist

Konuşulma oranı: 542.309

%53 olumsuz, %10 olumlu, %37 nötr Feminizm

Konuşulma oranı: 187.719

%64 olumsuz, %10 olumlu, %26 nötr Son yıllarda sosyal medyada sıkça dile getirilen ‘’Feminist ve Feminizm’’ kelimeleri ile ilgili 2016-2017-2018 yıllarında yapılan tüm içerikler karşılaştırıldığında, en yüksek paylaşımın 2017 yılında yapıldığını görülüyor. Feminist ve Feminizm hakkında son 3 yılda yapılan paylaşımlar

Toplam: 1.786.021

2016 yılında: 451.963

2017 yılında: 761.377

2018 yılında: 572.681 En çok kullanılan hashtag’ler FeministGeceYürüşü: 4.500+ Pride2017: 3.400+ 8Mart: 3.400+ feminist: 1.900+ CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ AYRIMCILIK KADAR KONUŞMUYORUZ Çocukluk hatta bebeklik dönemlerinden itibaren maruz kalınan üç büyük ifade ‘’Pozitif Ayrımcılık’’ , ‘’Eşitlik’’ ve ‘’Cinsiyet Eşitliği’’ hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar kıyaslandığında en çok ‘’Pozitif Ayrımcılık’’ konuşularak ilk sırada geliyor. Cinsiyet Eşitliği ise diğer kavramlara nispeten en az paylaşım yapılan konu oluyor. Üç ifade de yüksek negatif paylaşım oranına sahipken, pozitif bahsedilmelerde Eşitlik küçük oranlarla öne çıkıyor.