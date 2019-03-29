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Sosyal medyada provokatif paylaşıma gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:19 | Son Güncelleme

Konya'da, üniversite kampüsünde çekilen, başörtülü öğrenciler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli videoların sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde çekilen, başörtülü öğrencilere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mart'ta üniversite kampüsünde düzenlenen Kütüphane Haftası etkinliği sırasında çekilen provokatif görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Erdenay A. (18) ve Samet Talha Ü. (21) hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Erdenay A. ve Samet Talha Ü'yü gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

- Üniversiteden suç duyurusu

KTO Karatay Üniversitesinden yapılan açıklamada olayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz ile hiçbir bağlantısı bulunmayan bir şahıs, değerlerimize aykırı şekilde kampüsümüzde ahlak dışı bir paylaşımda bulunmuştur. KTO Karatay Üniversitesi olarak tamamen provokatif amaçla yapılan bu paylaşımı şiddetle kınadığımızı belirterek, ilgili hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi provokatif sosyal medya paylaşımı

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