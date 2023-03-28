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Sosyal medyada tartışma yarattı! Yaşlı adamın arkasından yaklaşarak pantolonunu indirdi... “Bu nasıl şaka?”

28.03.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılara arasında tartışma yarattı. Bir alışveriş merkezinde yürüteciyle yürüyen yaşlı bir adamın arkasından koşan yaşlı bir kadının adamın pantolonunu indirdiği anlar tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntünün kurgu olduğunu iddia etti.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerek tepkilerin odağına yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının kurgu olduğunu iddia ettiği görüntülerde ilk olarak alışveriş merkezinde yürüteciyle yürüyen yaşlı bir adam yer aldı. Ardından ise adamın arkasından koşan yaşlı bir kadın göründü. Yaşlı kadın adamın arkasına koşarak geldiğinde ise muzip bir tavırla adamın pantolonunu aşağı indirerek hızla kaçmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

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Sosyal medya kullanıcıları görüntülere tepki gösterirken bir başka kadının yaşlı adamın yanına gelerek pantolonunu yukarı kaldırmasına yardım ettiği anlar ise takdir topladı. Görüntüler kısa sürede binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü “Bu nasıl şaka” diyerek duruma tepki gösterdi.

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