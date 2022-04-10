Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırı

Trafikte yaşanan, aracında bebeği olan bir kadın sürücüye yönelik saldırı anları sosyal medyada gündem oldu. Büyük tepki çeken olayla ilgili paylaşılan görüntülerde kadın sürücü "Devam et" derken diğer araçtaki trafik magandasının aracın aynasını kırdığı görüldü.

ARABADAKİ BEBEĞİN ÇIĞLIKLARI

Olayı kayıt altına alan kadın sürücü, çekim yaptığı sırada araçtaki bebeğin korku dolu çığlıklar attığı ve ağladığı da duyuldu. Kadın sürücü, "Anneciğim korkma" diyerek çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı. Görüntülerde kadın sürücü "Şu an aynamızı da kırdı, yandan girmeye çalışıyor, arabada çocuk var. Küfür ediyor bir yandan. Bir yandan arabaya vuruyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kullanıcılar tarafından büyük tepki geldi.

"BU SALDIRI CEZASIZ KALMASIN"

Sosyal medya kullanıcıları, kadın sürücüye saldıran trafik magandasının bulunması için çağrı yaptı. Kullanıcılar saldırının cezasız kalmamasını istedi.

Paylaşımlarda "Arkadaşlar trafikte bebeği olan bir kadına yapılan bu saldırı cezasız kalmasın, elden ele yayalım lütfen bulunsun bu maganda! Bebeğin hıçkırıklar içinde ağlaması, kadının korkusu, bu şahıs bulunsun! Lütfen yayın. Ses olun." ifadeleri kullanıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam meydana gelen ve sosyal medya hesaplarında "Arabasında bebeği olan kadına trafikte saldırı" başlığıyla yer alan olayla ilgili çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi sahil yolunda kadın sürücü Ş.A'nın, aracıyla otomobiline çarpan bir kişinin aynı zamanda eliyle aynasını kırdığını ve kendisine sözlü hakarette bulunduğunu ifade etmesi üzerine, söz konusu araçla ilgili araştırma başlatıldığı kaydedildi.

Şüpheli U.K'nin Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındığı ve tahkikatın devam ettiği bildirildi.

