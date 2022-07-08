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Sosyal medyada tepki çeken paylaşım! Vali talimat verdi, açığa alındı

08.07.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak görev yapan Buket G., hastane bahçesinde oturan çarşaflı kadınların fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaştı. Buket G., paylaştığı fotoğrafın üzerine “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” yazdı. Tepki çeken bu paylaşım sonrası hakkında soruşturma başlatılan Buket G. açığa alındı. İşte tepki çeken olayın detayları!

Sapanca Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan Buket G., sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşım yaptı. Hastane bahçesindeki banklarda oturan 3 çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına alan Buket G. o anları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” sözleri ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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Tepkilere sebep olan paylaşım sonrasında Buket G. hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu’ çerçevesinde soruşturma başlatıldı.

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Hakkında soruşturma başlatılan tıbbi sekreterin, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın verdiği talimat neticesinde açığa alındığı öğrenildi.

İHA

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