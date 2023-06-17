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Sosyal medyada yayılan tehdit videosunu çeken kişiler yakalandı! O gerçek ortaya çıktı

17.06.2023 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada hızla yayılan ve bir şahsın "Ben Murat Başkan, ben Sultanbeyli oturuyorum, Suriyelilere laf söyleme, akıllı olun" şeklinde konuştuğu video tepkilere yol açmıştı. Olayın ardından polis ekipleri konuşan kişiyi ve videoyu çeken şahsı yakalarken, bambaşka bir gerçek de ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan tehdit videosunu çeken kişiler yakalandı! O gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada yayılan ve bir şahsın, “Ben Murat Başkan, ben Sultanbeyli oturuyorum, Suriyelilere laf söyleme, akıllı olun" şeklinde konuştuğu video tepkilere yol açınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

SURİYE UYRUKLU KİŞİ YAKALANDI

Sosyal medya ve açık kaynaklardan yapılan araştırmalar ile Twitter hesabından paylaşılan video içeriğinde yer alan şahsın yüzde yetmiş zihinsel engelli raporu bulunan Suriye uyruklu A.A. isimli şahıs olduğu, videoyu çeken ve yayan şahsın ise S.S. isimli şahıs olduğu ve videoyu TikTok isimli sosyal medya platformunda yer alan hesabında da paylaştığı tespit edildi. Şahıslar yakalanarak tahkikat işlemlerine başlandı.

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ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Konu ile ilgili yakalanan şahıslardan zihinsel engelli olduğu tespit edilen A.A. serbest bırakıldı. S.S. isimli şahıs hakkında ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Sultanbeyli

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