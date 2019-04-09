HABER

Sosyal medyada zirve Türk Hava Yolları’nın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:33 | Son Güncelleme

Markaların sosyal medya performansını istatiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands Nisan ayı sonuçlarını yayınladı.SocialBrands verilerine göre Nisan ayının lider markası 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Zirve reklam filmi projeleriyle sosyal medyadaki kitlelere etkili bir şekilde ulaşan Türk Hava Yolları oldu.Zirvede Türk Hava Yolları, Netflix ve Madame CocoTürk Hava Yolları, 1-31 Mart döneminde sosyal medyada gösterdiği yüksek performans ve içeriklerle başarı SocialBrands Nisan ayı Top100 listesinin zirvesinde yer aldı.Hazırladığı Çanakkale Zaferi ve Türkiye’nin ilk görme engelli dağcısı ve milli atleti Necdet Turhan’ın zirveye tırmanış hikayesinin anlatıldığı içerikleri takipçileri ve kitlelerle buluşturan Türk Hava Yolları sosyal medyada yüksek beğeni topladı.Takipçileri ile kurduğu çift yönlü iletişimi başarılı bir şekilde sürdüren Netflix Türkiye listenin ikinci sırasında yer alırken, üçüncü olan Madame Coco da ay boyunca sosyal medyada gösterdiği üstün performans ile istikrarlı başarısını sürdürdü.39 bin marka hesabından 1 milyon 810 bin ileti incelendiMarkaların performanslarını 30’dan fazla kritere göre değerlendiren ve sosyal medya takip ve analiz sistemi BoomSonar altyapısı üzerinde çalışan SocialBrands Nisan ayı Top 100 listesi hazırlanırken 39 bin 116 marka hesabından paylaşılan 1 milyon 810 bin ileti incelendi.1 milyar 159 milyon kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Nisan ayı listesinde bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Ziraat Bankası, İnci Akü, Mutlu Akü, Türkiye İş Bankası, Zen Pırlanta, Yataş ve İGA İstanbul Airport oldu.Öne çıkan kampanyalarBu ay markaların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104.

Sosyal medyada zirve Türk Hava Yolları’nın

Markaların sosyal medya performansını istatiksel verilere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands Nisan ayı sonuçlarını yayınladı.
SocialBrands verilerine göre Nisan ayının lider markası 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Zirve reklam filmi projeleriyle sosyal medyadaki kitlelere etkili bir şekilde ulaşan Türk Hava Yolları oldu.
Zirvede Türk Hava Yolları, Netflix ve Madame Coco
Türk Hava Yolları, 1-31 Mart döneminde sosyal medyada gösterdiği yüksek performans ve içeriklerle başarı SocialBrands Nisan ayı Top100 listesinin zirvesinde yer aldı.
Hazırladığı Çanakkale Zaferi ve Türkiye’nin ilk görme engelli dağcısı ve milli atleti Necdet Turhan’ın zirveye tırmanış hikayesinin anlatıldığı içerikleri takipçileri ve kitlelerle buluşturan Türk Hava Yolları sosyal medyada yüksek beğeni topladı.
Takipçileri ile kurduğu çift yönlü iletişimi başarılı bir şekilde sürdüren Netflix Türkiye listenin ikinci sırasında yer alırken, üçüncü olan Madame Coco da ay boyunca sosyal medyada gösterdiği üstün performans ile istikrarlı başarısını sürdürdü.
39 bin marka hesabından 1 milyon 810 bin ileti incelendi
Markaların performanslarını 30’dan fazla kritere göre değerlendiren ve sosyal medya takip ve analiz sistemi BoomSonar altyapısı üzerinde çalışan SocialBrands Nisan ayı Top 100 listesi hazırlanırken 39 bin 116 marka hesabından paylaşılan 1 milyon 810 bin ileti incelendi.
1 milyar 159 milyon kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Nisan ayı listesinde bu ay ilk 10’da yer alan diğer markalar sırasıyla Ziraat Bankası, İnci Akü, Mutlu Akü, Türkiye İş Bankası, Zen Pırlanta, Yataş ve İGA İstanbul Airport oldu.
Öne çıkan kampanyalar
Bu ay markaların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü ile ilgili iletileri öne çıktı. Pegasus Hava Yolları, Opet ve Şekerbank Kadınlar Günü için hazırladıkları reklam filmleri ile dikkat çeken diğer markalar oldu.
Kale Grubu, Çanakkale Zaferi için hazırladığı reklam filminde piyano, viyolonsel ve keman gibi enstrümanların kullanıldığı Çanakkale Türküsü’nün farklı bir yorumuna yer verdi. Türk Hava Yolları Çanakkale ismini verdiği uçağı ise ilk kez İstanbul’dan Çanakkale’ye uçuş gerçekleştirerek sosyal medyada büyük beğeni topladı.
SocialBrands verileri, Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödüllerinde kullanılacak
BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey’in ana bölümlerinden birini SocialBrands Veri Ödülleri bölümü oluşturuyor.
Yarışmanın başvuru gerektirmeyen bu bölümünde 1 Mart 2018 ile 1 Mart 2019 arasındaki döneme ait SocialBrands puanları incelenerek her kategorideki en başarılı markalar belirlenecek. Kazanan markalar ise 3 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek görkemli ödül töreninde açıklanacak.

PARTNERO adayı turistlere kapattılar!O adayı turistlere kapattılar!
Kozan'da MHP'li Nihat Atlı'nın başkanlığı düşürüldüKozan'da MHP'li Nihat Atlı'nın başkanlığı düşürüldü
Düzce'de kazada ölen 6 kişinin cenazeleri Mardin'e götürüldüDüzce'de kazada ölen 6 kişinin cenazeleri Mardin'e götürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Milletlerin tapu senedi' mezar taşları

'Milletlerin tapu senedi' mezar taşları

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

100'den fazla can gitmişti! Kimyasal silah kurbanlarını unutmadılar

100'den fazla can gitmişti! İşte 'savaşın en büyük mağdurları'

Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili son dakika haber! (Öğretmen ataması 2019 son güncel gelişmeler)

Milyonlarca öğretmen adayının beklediği haber!

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı! Bu yıl hizmete başlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.