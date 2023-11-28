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Sosyal medyadaki iddialar sonrasında Mete Yarar paylaştı: Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın filmi için çağrı

28.11.2023 21:08 | Son Güncelleme:
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Batman'da 2017 yılında teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi vizyona girdi. Sosyal medyada terör örgütü yandaşı bazı sayfalar IMDB'de filme düşük puan vererek saldırı başlattı. Mete Yarar da bu saldırıların ardından bir tweet alıntılayarak çağrıda bulundu.

Sosyal medyadaki iddialar sonrasında Mete Yarar paylaştı: Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın filmi için çağrı

Batman'da 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı, TRT ortak yapımıyla beyaz perdeye taşındı. 24 Kasım'da vizyona giren “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filmine kısa sürede beğeni yağdı.

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SOSYAL MEDYADAN SALDIRI BAŞLATILDI

Şehit öğretmenin filmine saldırı başlatan bazı terör örgütü yandaşı hesaplar filme IMDB'de düşük puan vererek filmi kötü göstermeye çalıştı. Bunun üzerine güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan da bir paylaşım geldi.

Yarar'ın alıntıladığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi

"Bir işimiz var. Küçük bir tıklama hareketi ama etkisi büyük bir iş.

Şehit Öğretmenimiz Aybüke'nin hayatını anlatan bir film çekildi. "Aybüke - Öğretmen Oldum Ben"
81 ilde her salonda vizyonda şu anda. İzleyen herkesin salondan ağlayarak ayrıldığı ciğerimize işleyen bir film.

Aybüke PKK ile mücadele eden 23 yaşında bir öğretmenimiz. Yaşıtlarının bazıları makyaj ve elbise dükkanları önünde kuyruğa girip ergenlik nöbetleri geçirirken o 23 yaşında tek başına kalkıp Batman'a gidip gençelere dokunuyor. Sonrası malum bütün iyilerimiz gibi terörün hedefi oluyor ve şehitler safına geçiyor. Allah ondan razı olsun.

alıntı

PKK bu filmden, filmde anlatınalardan aslında Aybüke öğretmenden rahatsız. Organize olmuşlar, gruplar kurmuşlar IMDB'ye girip düşük puan vererek şehidimizin filmine yükleniyorlar.

1 dakikanız varsa bu adrese girip Google hesabıyla bir üyelik başlatıp filme "10 puan" verebilir ve PKK'nın algı operasyonununu çökertebilirsiniz.
Hepsi bu: 1 dakikanızı ayırırsanız biz bu adi saldırıyı püskürtebiliriz.
https://m.imdb.com/title/tt29439945/"

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GALASINA ERDOĞAN DA KATILDI

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sinemaseverlerle buluşan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmi, eşi Emine Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Aybars Yalçın ve filmin oyuncularıyla birlikte izledi.

Filmin bitiminde eşi Emine Erdoğan ile sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, şehit öğretmenin ailesi tarafından Aybüke Yalçın'ın kullandığı bağlama hediye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mete Yarar aybüke yalçın
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