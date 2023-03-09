HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medyadaki masaj reklamına tıkladı, başına gelmeyen kalmadı!

Sosyal medyadaki masaj reklamına tıkladı, başına gelmeyen kalmadı!

09.03.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Yazlığında bulunduğu esnada masaj reklamına tıklayan ve karşısındaki sözde masözle mesajlaşan G.D., 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı. Masaj fiyatları ve mutlu son diye tabir edilen cinsel ilişki için fiyat soran G.D., gerçek bir avukatın adını kullanarak kendisini davayla tehdit eden dolandırıcıya 35 bin lirasını kaptırdı. İşte olayın detayları...

Sosyal medyadaki masaj reklamına tıkladı, başına gelmeyen kalmadı!

İzmir’in Çeşme ilçesindeki yazlığında vakit geçiren G.D., sosyal medyada gezindiği esnada bir masaj salonu reklamı görüp tıkladı. Telefon üzerinden mesajlaşma uygulamasına yönlendirilen G.D. ile karşı taraf arasında sohbet başladı. Masaj fiyatları ve mutlu son diye tabir edilen cinsel ilişki için fiyat soran G.D., karşı tarafın da verdiği rahatlıkla daha açık seçik konuşmalar gerçekleştirdi.

d86bc8b5-9cce-4252-a90e-daa006efaa6a

3 GÜN SONRA GELEN MESAJLA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

G.D.’nin telefonuna ise 3 gün sonra bir avukat mesaj atarak, mesajlaşmaları bahane gösterip cinsel tacizden dolayı suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Neye uğradığını şaşıran vatandaş, yanlış anlaşıldığını davayı geri çekmek için ne yapılması gerektiğini sordu. Avukat da bunun üzerine davalıya 15 bin, avukatlık masraflarına da 20 bin lira olmak üzere 35 bin lira talep etti. G.D., paraları avukatın vermiş olduğu banka hesabına atarak kurtulduğunu düşündü.

8de27b86-f437-4919-88ff-bf8fc2846668

AVUKAT SAHTE ÇIKTI

Daha sonra aklında soru işareti kalan G.D., avukatın ofisini arayarak böyle bir olayın olmadığını, kendisine mesaj atan kişinin avukatın adını kullanarak kendisine avukat süsü verdiğini anladı. Dolandırıldığını fark eden vatandaş, İzmir Barosu avukatlarından Başak Rencuzoğulları aracılığıyla dolandırıcı veya dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

098121c3-72d3-451e-a12e-1f86c9324a46

"HİÇ BİR RESMİ KURULUŞ VE YARGI KANALLARI MESAJ YOLUYLA ULAŞMAZ"

Resmi kuruluş ve yargı organlarının bu şekilde mesaj yoluyla vatandaşlara ulaşmayacağı konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan İzmir Barosu avukatlarından Başak Rencuzoğulları, olayı anlatarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

6eac5ac6-9c95-4641-b37e-679272dd7ab4

Rencuzoğulları, "Müvekkilimiz Çeşme’deki yazlığında sosyal medyada gezinirken bir masaj salonuna ait sponsorlu bir reklamla karşılaşıyor ve tıklıyor. Tıkladığında da doğrudan mesajlaşma uygulamasına yönlendiriliyor. Verilen hizmetlerle ilgili bilgi almaya çalışırken masaj ve mutlu son diye tabir edilen cinsel birliktelik ile ilgili bir fiyat listesi karşısına çıkıyor. Daha sonra sohbet ilerleyince müvekkilimize de cinsel içerikli fotoğraflar atılıyor. Müvekkil de onun verdiği rahatlığa dayanarak karşılıklı bir cinsel sohbet gerçekleştiriliyor. 3 gün sonra ise gerçek bir avukatın ismini kullanan bir kişi kendisine mesaj atıyor ve mesajlaşmaların cinsel taciz içerdiğini belirterek suç duyurusunda bulunulduğunu beyan ediyor. Mesajlarda uzlaşmak istenildiğinde mağdura 15 bin, avukatlık masraflarına da 20 bin lira olmak üzere 35 bin lira ücret talep ediliyor. Bu esnada mesajlarla müvekkilimiz hapis cezası ile korkutuluyor. O da korktuğu için karşı tarafa bu parayı ödüyor. Sonrasında bazı bir takım araştırmalar yaparak dolandırıldığını anlayıp bize başvuruda bulunuyor. Biz de yapılan dolandırıcılığa karşı gerekli yasal işlemleri başlattık. Hiç bir resmi kuruluş ve yargı kanalları mesaj yoluyla ulaşmaz. Eskiden tebligatlarla vatandaşlara ulaşılırdı ancak onların da sahtesi yapılır hale geldi. Vatandaşların da kafası daha çok karışıyor. Böyle bir şeyle karşılaşıldığında E-Devlet üzerinden haklarında bir şikayet olup olmadığını öğrenebilirler. Vatandaşlarımız da bu konuda dikkatli olsunlar" açıklamasında bulundu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir anda oldu! Kısa sürede tüm otomobili sardı... O anlar kameradaBir anda oldu! Kısa sürede tüm otomobili sardı... O anlar kamerada
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi?CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaret edecek mi?
Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!Paylaşımıyla adeta o kalabalığa yanıt verdi!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcılık İzmir masaj mutlu son

En Çok Okunan Haberler

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

Deprem için tek seferlik ek vergi geliyor!

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

AK Parti'den seçim hamlesi! Görevden alındılar

Deprem korkusu İstanbul Boğazı'nı da sardı: Yalı sahipleri bir bir ayrılıyor

Deprem korkusu İstanbul Boğazı'nı da sardı: Yalı sahipleri bir bir ayrılıyor

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

14 Mayıs sonrası için dikkat çeken CHP senaryosu!

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi! Süreci başlattılar

Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması geldi! Süreci başlattılar

Gelecek Partisi'nden ilginç hamle: İmza toplamaya başladılar!

Gelecek Partisi'nden ilginç hamle: İmza toplamaya başladılar!

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.