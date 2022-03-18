Sosyal medyadaki paylaşımları infial yaratmıştı! İslam dinine hakaret eden şahısla ilgili flaş gelişme

Sosyal medya üzerinden İslamiyete ve Müslümanlara hakaretleri büyük tepkilere yol açan Deniz Furkan T. hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca re’sen soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verilen Deniz Furkan T., kolluk kuvvetleri tarafından bulunamadığına yönelik savcılığa gönderilen yazı üzerine hakkındaki gözaltı kararı yakalama kararına çevrildi.

Deniz Furkan T.'nin sosyal medya hesaplarından İslam dinine ve Müslümanlara hakaret edip Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın katiline ise methiyeler düzdüğü ortaya çıkması infiale neden olmuştu. Büyük tepki çeken paylaşımların ardından Deniz Furkan T. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca re’sen ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Deniz Furkan T. hakkında gözaltı kararı veren savcılık, kolluk kuvvetlerine şahsın ifadeye getirilmesi için yazı göndermişti.

İŞ YERİNDE BULUNAMADI

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen kolluk kuvvetleri, yürüttükleri çalışmalarda şahıs tüm aramalara rağmen bulamadı. Deniz Furkan T.'nin çalıştığı şirkette de bulunamaması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından savcılığa gönderilen yazıda, şahsın adresinde ve devamında yapılan aramalarda bulunamadığı bildirdi.

YAKALAMA KARARINA ÇEVRİLDİ

Deniz Furkan T.'nin bulunamadığına yönelik yazı üzerine savcılık, mahkemeye başvurarak paylaşımları ile infiale yol açan zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcılığın talebini değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Deniz Furkan Talu hakkında yakalama kararı çıkarttı. (İHA)

