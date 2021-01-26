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Sosyal medyadan çocuk istismarı içerikli görüntü satan kişi yakalandı

26.01.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadan çocuk istismarı içerikli görüntü satan kişi yakalandı

Samsun’da sosyal medya hesapları üzerinden ’çocuk istismarı içeren görüntü alım satımı’ yaptığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinin Kazımkarabekir Mahallesi’nde ikamet eden İ.D.’nin (45) sosyal medya hesapları üzerinden tanıştığı şahıslara çocuk istismarı içerikli görüntü sattığını ve bu şahıslardan yine para karşılığı görüntü aldığını tespit etti.

Samsun’da sosyal medya hesapları üzerinden ’çocuk istismarı içeren görüntü alım satımı’ yaptığı ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinin Kazımkarabekir Mahallesi’nde ikamet eden İ.D.’nin (45) sosyal medya hesapları üzerinden tanıştığı şahıslara çocuk istismarı içerikli görüntü sattığını ve bu şahıslardan yine para karşılığı görüntü aldığını tespit etti. Polis, bu sabah İ.D.’nin evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan İ.D.’nin polis takibine yakalanmamak için değişik uygulamalar ve farklı sanal ağlar kullandığı belirlendi. İ.D.’nin ikametinde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sosyal medyadan çocuk istismarı içerikli görüntü satan kişi yakalandı

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