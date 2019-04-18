Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görseller paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.Ş'nin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içeren görseller paylaştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, M.Ş'nin sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti.

Polis ekiplerince evinde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

