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Sosyal medyadan duyurdu! Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, İYİ Parti'den istifa etti

06.03.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Emrah Mahzuni, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "kimliğine ve dünya görüşüme uygun olmadığı" kanaatiyle İYİ Parti üyeliğini sonlandırdığını duyurdu.

Sosyal medyadan duyurdu! Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa ile ilgili açıklamasının ardından partisindeki yaprak dökümü sürüyor. Partiyle yolunu ayıranlardan biri de halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni oldu.

İYİ Parti Grup Toplantısı'nda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in rozet takmasıyla partiye katılan Aşık Mahsuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, "kimliğine ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle" istifa ettiğini açıkladı.

'3 AY GİBİ ÇOK KISA BİR ZAMANDA İSTİFA ETTİM'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahzuni, şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili dostlar ülkemizin karanlığa doğru gittiği şu dönemlerde, bir umutla Partinin ve çok hatırlı bir dostun ısrarı üzerine iyi partiye davet edilmiştim, ancak olayların gerçek yüzünü ve kendi kimliğime ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle 3 ay gibi çok kısa bir zamanda istifa ettim, dostlarımın bilgisine" dedi.

İşte Emrah Mahzuni'nin o paylaşımı;

asik-mahzuni-serifin-oglu-emrah-mahzuni

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