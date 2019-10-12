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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

Adana'da sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör propagandası yaptığı iddiasıyla HDP'li 3 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan kara propaganda yaptıkları iddia edilen HDP Ceyhan İlçe Başkanı, başkan yardımcısı ve eski yöneticisi gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Polis, HDP Ceyhan İlçe Başkanı Delal Mamuk, başkan yardımcısı Seyfettin Aydemir ve partinin eski yöneticisi Tahir Özdemir'i gözaltına alındı.

Operasyonda, çeşitli evrak ve dijital materyaller ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana HDP terör

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