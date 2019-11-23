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Sosyal medyadan yaptığı çağrı kendisi gibi engelli öğrencilere "umut" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 11:34 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden "Engelli öğrencilere ders çalıştırmak isteyen var mı?" çağrısında bulunan üniversite öğrencisi Ahizer Özbek, iyiliksever öğrencilerin çağrısına karşılık vermesiyle evinin kapılarını EKPSS'ye hazırlanan kendisi gibi engelli öğrencilere açtı - Görme engelli öğrenci Ahizer Özbek: - "Her gün bir gönüllü arkadaşımız geliyor. Bize Türkçe, matematik, tarih, coğrafya vesaire dersleri anlatıyor. Biz bu şekilde sınava hazırlanmış oluyoruz. Çok yol katettik"

ÖMER ÜRER - Düzce Üniversitesi (DÜ) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı öğrencisi görme engelli 24 yaşındaki Ahizer Özbek'in, sosyal medya üzerinden "Engelli öğrencilere ders çalıştırmak isteyen var mı?" çağrısı karşılıksız kalmadı.

Erken doğum ve buna bağlı sağlık sorunları nedeniyle görme yetisini kaybeden üniversite son sınıf Özbek, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanmak istedi.

Görme engelli olduğu için hazırlık aşamasında birçok sorun yaşayan Özbek, kendisi gibi engelli arkadaşlarına da yardımda bulunmak için sosyal medya üzerinden "Engelli öğrencilere ders çalıştırmak isteyen var mı?" çağrısında bulundu.

Çağrısına hemen cevap alan Özbek, onlarca üniversite öğrencisinin kendilerine yardım etmek istediğini öğrendi. Her ders için ayrı bir öğrenciden destek almaya başlayan Özbek, diğer engelli arkadaşlarını da evine davet ederek, kendilerine yardım eden öğrencileri evinde ağırlamaya başladı.

Özbek'in her konuda destekçisi olan DÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Müslüm Akdemir'in önderliğinde haftada üç gün üç ayrı ders alan öğrenciler, hayallerinin peşinden emin adımlarla ilerliyor.

- "Şu an testleri tam yapıyoruz"

Ders konularını anlatan iyiliksever öğrenciler ile engelli arkadaşlarına ev sahipliği yapan Ahizer Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Düzce'deki engelli arkadaşlarıyla bir araya gelerek iki yılda bir yapılan EKPSS'ye nasıl hazırlanacaklarını düşündüklerini söyledi.

Uzun süre kendi imkanları ile ders çalışmak istediklerini fakat bunun çok zor olduğunu gördükten sonra sosyal medyayı kullanarak yardım istediklerini belirten Özbek, şöyle konuştu:

"Gönüllü olanlar bizlere ulaştılar. Her gün bir gönüllü arkadaşımız geliyor. Bize Türkçe, matematik, tarih, coğrafya vesaire dersleri anlatıyor. Biz bu şekilde sınava hazırlanmış oluyoruz. Çok yol katettik. Önceden hiç doğru çıkaramazdık, sayılarımız çok düşüktü. Şu an testleri tam yapıyoruz. İnşallah sınavı kazanacağız."

- "Sıcak bir ortam oluşturuldu"

Öğretim üyesi Müslüm Akdemir de Ahizer'in bu girişimi yaptığında mutlu olduğunu, kendisinden de yardım istediğinde mutluluğunun bir kat daha arttığını bildirerek, onların her zaman yanında olduğunu, desteklediğini ve bu desteğinin süreceğini ifade etti.

Sınıfında 4-5 engelli öğrencinin bulunduğunu ve diğer öğrencilerle engellilik konusunu da birçok kez konuştuklarını anlatan Akdemir, engelleri aşabilmek için de burada böyle sıcak bir ortam oluşturulduğunu dile getirdi.

- "İnsan bir işe yaradığının farkına varıyor"

Engelli arkadaşlarına destek olan DÜ Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Başkanı Seden Kaşıkçı da topluluklarının amacının, aslında insanların engelli olarak gördüğü arkadaşlarının hiçbir engeli olmadığını, normal bireylerden farklarının bulunmadığını insanlara göstermek olduğunu söyledi.

"İnsanların farkındalığını artırmak için faaliyetler yapıyoruz." diyen Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"Ahizer arkadaşımız sayesinde de kendi aramızda 'EKPSS Gönüllüleri' diye bir topluluk açtık. Ahizer önayak oldu. Arkadaşlarla toplanıp EKPSS için hazırlık yapıyoruz. Gönüllü olarak sorular okuyoruz. Ders anlatıyoruz. Hep birlikteyiz. İnsan bir işe yaradığının farkına varıyor. Kendini iyi hissettiriyor."

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Düzce EKPSS engelli sosyal medya çağrısı

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