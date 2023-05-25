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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

25.05.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta büyük beden sosyal medya fenomeni olarak ünlenen Olivia yaptığı paylaşımla havayolu şirketlerinin oturma düzenlerini değiştirmesi gerektiğini savundu. Büyük beden yolcuların seyahat sırasında zorlandığını ifade eden Olivia, TikTok paylaşımında uçak koridorunda zorlukla hareket ettiği anları paylaştı.

Bir büyük beden TikToker havayollarının uçak koridorlarını genişletmesi gerektiğini savunduğu paylaşımıyla bir anda dikkatleri üzerine çekti. Mevcut uçak koridorlarının yolcular arasında ayrımcılığa neden olduğunu ifade eden Olivia, koltuk sıralarının arasından geçerken zorlandığı anları takipçilerine gösterdi. Olivia’nın paylaşımı kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Yaklaşık 700 bin izlenmeye ulaşan gönderisinde uçak içinde zorladığı anları paylaşarak, “Uçak koridorlarına sığmıyorum. Dürüst olmak gerekirse 2023 uçaklarında daha geniş koridorlar inşa edememeleri büyük bir ayrımcılık” notunu ekledi.

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Sosyal medyada viral olan görüntüler kullanıcılar arasında karmaşık yorumlara neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları duruma hak verirken bazıları ise bunun standart bir uygulama olduğunu belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İşte bu yüzden ekonomi uçmuyorum. Orada daha rahat ediyorum” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Aynı durumu yaşıyorum ve buna uyum sağlıyorum. Gerçekten tepki göstermemelisin” dedi.

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uçak büyük beden koridor

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