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Sosyal medyanın trendi olan GIF'in mucidi Stephen Wilhite hayatını kaybetti!

24.03.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada milyonlarca içerik üretilmesini sağlayan GIF'in mucidi 74 yaşındaki Steve Wilhite yaşamını yitirdi. Wilhite, Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ediyordu.

Sosyal medyanın trendi olan GIF'in mucidi Stephen Wilhite hayatını kaybetti!

GIF'ler sosyal medyada özellikle de Twitter'da fazlasıyla kullanılıyor. Zaman zaman bir çılgınlığa da dönüştüğünü gördüğümüz GIF'lerin mucidi olan Steve Wilhite ise ne yazık ki artık hayatta değil.

GIF'İN MUCİDİ HAYATINI KAYBETTİ

Bloomberg'in haberine göre; GIF'i 1987'de icat etmesiyle insanların milyonlarca içerik üretmesini sağlayan Steve Wilhite, hayatını kaybetti. Karısı NPR'ye verdiği demeçte, Steve Wilhite'in bu ayın başlarında yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden Wilhite'ın iki haftalık bir savaşı kaybettiğini söyledi. Wilhite 74 yaşındaydı.

2013 yılında Webby Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görülen Wilhite'ın ölüm ilanında, "Bütün başarılarına rağmen çok alçakgönüllü, kibar ve iyi bir adam olarak kaldı" ifadeleri yer aldı.

TARİHTEKİ İLK GIF

GIF'in kısa animasyonları döngüye alma yeteneği, onu dinamik öğeler oluşturmak için popüler bir araç haline getirdi. Aşağıda ise tarihteki ilk GIF'i görebilirsiniz.

Önde gelen sosyal medya hizmetlerinden ikisi olan MySpace ve Tumblr, GIF kullanımlarıyla öne çıktı. İnsanların istedikleri GIF'leri bulmasına yardımcı olmak için 2013'te ise bir internet hizmeti olan Giphy hayata geçti.

Mucidi Wilhite'ın "jif" olarak okunması gerektiğini söylediği GIF, internetin popüler ve sevilen bir ögesi olarak varlığını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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