Sosyal medyanın trendi olan GIF'in mucidi Stephen Wilhite hayatını kaybetti!

GIF'ler sosyal medyada özellikle de Twitter'da fazlasıyla kullanılıyor. Zaman zaman bir çılgınlığa da dönüştüğünü gördüğümüz GIF'lerin mucidi olan Steve Wilhite ise ne yazık ki artık hayatta değil.

Bloomberg'in haberine göre; GIF'i 1987'de icat etmesiyle insanların milyonlarca içerik üretmesini sağlayan Steve Wilhite, hayatını kaybetti. Karısı NPR'ye verdiği demeçte, Steve Wilhite'in bu ayın başlarında yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden Wilhite'ın iki haftalık bir savaşı kaybettiğini söyledi. Wilhite 74 yaşındaydı.

2013 yılında Webby Yaşam Boyu Başarı ödülüne layık görülen Wilhite'ın ölüm ilanında, "Bütün başarılarına rağmen çok alçakgönüllü, kibar ve iyi bir adam olarak kaldı" ifadeleri yer aldı.

GIF'in kısa animasyonları döngüye alma yeteneği, onu dinamik öğeler oluşturmak için popüler bir araç haline getirdi. Aşağıda ise tarihteki ilk GIF'i görebilirsiniz.

RIP Stephen Wilhite, creator of the GIF. This was the first GIF ever created in 1987. pic.twitter.com/gqtMBqEOdg