Sosyal medyanın yüreğine dokunan fotoğraf! Ölen oğullarını böyle andılar

39 yaşındaki Heather Bowman, ikizlerinden erkek olanını hamileliğinin 18. haftasında kaybetti. Diğer ikiz için endişelenen anne 36. haftada sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğum sonrası bebeğinin fotoğraf çekimi için stüdyoya giden anne 18. haftalık hamileyken kaybettiği bebeğini unutmadı.

James adındaki fotoğrafçının hazırladığı konsept karşısında duygulanan anne, ''Oğlumu kaybetmenin acısını hiçbir zaman unutmayacağım. James zarif bir düşüceyle hareket etti. Ölen bebeğimle kızımı bir araya getirme düşüncesi çok düşünceliydi. Onun da bizimle olduğunu bilmek güzel. Aralarındaki bağı sembolize ettiğini düşünüyorum. Görünce göz yaşlarına boğulduğumu itiraf etmeliyim'' diye konuştu.

Çekimleri gerçekleştiren James, ''Aileye böyle bir şey yapmayı düşündüm. Çekimlerde Leti'nin ikizinin boş beşiğine bakması çok duygulandıran bir andı. O noktaya bakıyordu. Onu izliyormuş gibi'' diye konuştu.



