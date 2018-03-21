Sosyal medyaya tepkisini böyle gösterdi

Marie Hyld neden böyle bir şeye başvurduğunu ise şöyle anlatıyor: ''Hepimiz artık sanal bir dünyada yaşıyoruz. Tüm hayatımız Facebook, Instagram ve Tinder'dan ibaret gibi. Yüz yüze görüşmeyi çoktan unuttuk. İlişkilerimiz, birlikteliklerimiz artık suni. Modern zamanda romatizm yaşamıyoruz. Samimi değiliz. Etkileşimlerimiz gerçekleri yansıtmıyor.

Giderek kötüye gidiyor ve sosyal medya bunun sorumluluğunu üstleniyor. Projemde de bunu anlatmaya çalışıyorum. 22 dakikada bile başlayan bir ilişkide insanların birbirlerine ne kadar bağlanabileceğini göstermek istiyorum.''

Tinder hesabından daha önce hiç tanımadığı insanlarla buluşan ve onlarla fotoğraf çektiren Marie, fotoğrafların altına da fotoğraftan kaç dakika önce tanıştıklarını yazmış.

Marie, ''Facebook, Instagram ve Tinder'da bıkana kadar vaktimi geçiriyordum. Dijital zamanlar insanların gerçekte de nasıl ilişki kurduğunu etkiledi." Neysek o olmalıyız. Kendimizi olduğumuzdan daha fazla göstermek bizi samimiyetsiz kılıyor'' diye ekliyor.