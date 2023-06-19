Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! İneğe içki içirdiği öne sürüldü, gerçek bambaşka çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir çiftlikte çalışan ismi açıklanmayan kişi, ineğe içki şişesi içerisinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Bu kişi, paylaşımının altına 'İçerim kime ne, sarhoşum sana ne' sözlerinin geçtiği bir şarkıya da yer verdi. Sosyal medyada ineğe içki içirildiğinin öne sürülmesi üzerine Kurban Bayramı öncesi kısa sürede yayılan görüntüler, yoğun tepki çekti.

İÇKİ DEĞİL, İLAÇ ÇIKTI

Tepkiler sonrası, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, görüntülerin kaydedildiği çiftlikte incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, içki şişesinde hayvansal ilaçlar hazırlandığı saptandı. Hazırlanan ilaçların yine içki şişeleriyle hayvanlara verildiği belirtildi. Bu tespitler üzerine cezai işlem uygulanmadı.

YENİ VİDEO PAYLAŞTI

Görüntüdeki çiftlik çalışanı, yanlış anlaşıldığını anlatan yeni bir görüntü yayınladı. Görüntülerde ineğe verdiği ilacı hazırlayan ve içki şişesine dolduran çalışan, plastik şişenin hayvanın ağzında ezildiğini, bu nedenle ilacı cam şişede verdiklerini söyledi.

(DHA)

