Sosyal medyayı ikiye bölen görüntüler! Küçük çocuk devasa pitonun yanına uzanıp oyun oynadı... Görüntülere yorum yağdı

Küçük bir çocuğun devasa bir pitonunun yanına uzanarak hayvanla oyun oynadığı anlarda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra kullanıcıların büyük bir bölümü şaşkına dönerek küçük çocuğun ebeveynlerini eleştiri yağmuruna tuttu.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Endonezya'da çekildiği iddia edilen görüntülerde küçük bir çocuk pitonun önce yanına uzandı ardından ise dengesini kaybederek yılanın üzerine düştü. Facebook'ta paylaşılan görüntülerde çocuğun korkusuz bir şekilde gülerek hayvanın kuyruğunu çektiği görüldü.

Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü görüntüleri tehlikeli bulduğunu dile getirerek şiddetli bir tartışmaya tutuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise çocuğun yabani hayatla tanışma anlarını masum bulduğunu ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne olduğunu fark edemeyecek kadar küçük. Yılan onu tek bir hamlede yutabilir" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sevgi dolu bir kare olduğunu düşünen sadece ben miyim?" yorumunu ekledi.