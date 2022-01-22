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Sosyal medyayı salladı! Kedi Rıfkı, yiyecek istemek için yaptığı hareketlerle fenomen oldu

22.01.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de bir kedi yaptığı hareketlerle sosyal medya fenomeni oldu. Acıktığı zaman iki ayağı üzerine kalkıp patilerini birleştirerek esnaftan yiyecek isteyen kediyi görenler hemen telefonuna sarılıyor. Kedinin şaşkına çeviren bu hareketleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. İşte Artvin'in fenomen kedisi Rıfkı'nın hikayesi!

Sosyal medyayı salladı! Kedi Rıfkı, yiyecek istemek için yaptığı hareketlerle fenomen oldu

Artvin’in Borçka ilçesinde esnafların baktığı kedi, her acıktığında, aynı pide salonuna giderek yaptığı hareketle yiyecek istiyor. Kedinin bu sevimli hareketini görenler cep telefonlarına sarılıyor.

Cadde üzerinde restoranda işleten Erol Atasert, yavru iken bulduğu kediye ‘Rıfkı’ ismini takarak beslemeye başladı. Zamanla restorana alışan kedi, cadde üzerinde dolaşıyor acıktığı zaman ise restorana giderek ilginç bir hareketle yiyecek istiyor.

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Arka ayaklarının üzerine kalkarak ön patilerini birleştiren kedi, yaptığı hareketle restorandan yiyeceğini alıyor. Yemeğini yedikten sonra tekrar cadde üzerinde dolaşan kedi acıktığı zaman yeniden restorana giderek aynı hareketi yapıyor.

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"İŞ YERİMİZİN KIZI OLDU"

İş yeri sahibi Erol Atasert, yaptığı açıklamada “Yavru iken sucuk alıp yedirirdim, bir süre kapıdan ayıramadı. Biz de ‘Rıfkı’ ismini taktık, meğer dişiymiş fark edemedik, ismini bir daha değiştirmedik. Benimde kızım olmadığı için evimizin ve iş yerimizin kızı oldu. Uzun zamandır patileriyle yiyecek istiyor. İlk anlamadım ama daha sonra her yaptığında yiyecek verince alıştık. Görenler çok şaşırıyor video çekip sosyal medya hesaplarında kullanıyor. Hayvanları sevmek lazım. Terk edilen hayvanlara çok üzülüyorum, onlarında bir canı var” ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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