Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Yakın arkadaşının yaptığı paylaşımda İlke'ye 9 Eylül'den beri ulaşamadıklarını ve kendisinin en son Moda'da eşyalarının bulunduğunu duyurdu. Bazı Twitter kullanıcıları İlke'ye ulaştıklarını iddia etseler de henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadı.

"İlke 9 Eylül’den beri kayıp. En son Kadıköy/Moda’da eşyaları bulunmuş. Kendisinden haber alan, İlke'yi gören duyan en ufak bir şey bilen lütfen ulaşsın! Çok acil."

EŞYALARINI BULAN KİŞİ FACEBOOK'TA PAYLAŞTI

Öte yandan eşyalarını bulan kişi de Facebook üzerinden bir duyuruda bulundu.

"İlke Belgeç'i tanıyanlar lütfen okusun: Cumartesiyi pazar gününe bağlayan sabaha karşı Moda sahilinde tek başıma yürürken, ahşap, üstü kapalı oturma yerlerinde üç farklı terk edilmiş çanta buldum. Bir süre sahipleri gelir diye bekledim ve kimse gelmeyince de yağmalanmasın diye hepsini yanıma alıp evime götürdüm.İçinden çıkan cüzdandaki kimlikte yazan ismi Facebook'ta arayıp hiçbir profile ulaşamasam da o ismi iletilerinden birine eklemiş olan ortak bir arkadaşımıza durumu belirttim fakat o da o günden beri kendisinden hiç yanıt alamadı. Kaçırılmış ya da intihar etmiş olabileceğine dair kaygı duyuyoruz lütfen sağ salim olduğunun haberiyle birlikte eşyalarını gelip benden almasını söyleyin. Lütfen tanıyanlar bizzat ulaşsın ya da yakınlarına haber versin." (POSTA)



